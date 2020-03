Apteki posiadające izby recepturowe do przygotowywania leków, mogą zrobić roztwór antyseptyczny do stosowania na skórę na bazie spirytusu konsumpcyjnego - poinformował we wtorek Główny Inspektor Farmaceutyczny Paweł Piotrowski.

GIF podał w komunikacie, że wobec wprowadzenia stanu epidemii i dużego zapotrzebowania na środki dezynfekujące przeznaczone do stosowania na skórę, apteki posiadające izby recepturowe, mogą przygotowywać lek apteczny na podstawie monografii "Etanolowy roztwór antyseptyczny do stosowania na skórę (Solutio antiseptica spirituosa ad usum dermicum)", na bazie spirytusu konsumpcyjnego. Reklama Dopuszczone jest użycie spirytusu rektyfikowanego o zawartości 95 proc. alkoholu etylowego, który został legalnie wprowadzony do obrotu i ma udokumentowane pochodzenie. Ekspert: Zakażonych koronawirusem może być już nawet 2 miliony Francuzów Zobacz również GIF podkreślił, że możliwość przygotowywania i wydawania środków dezynfekujących na bazie spirytusu konsumpcyjnego jest ograniczona do czasu odwołania stanu epidemii. W Polsce odnotowano dotąd 799 potwierdzonych badaniami laboratoryjnymi przypadków koronawirusa, dziewięć z tych osób zmarło.