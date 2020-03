Zakup został sfinansowany w całości ze środków własnych KGHM Polska Miedź S.A. W ładowniach dreamlinera z floty LOT, który wyleci z Chin, znajdzie się między innymi: blisko 20 nowoczesnych respiratorów medycznych, 100 tysięcy sztuk kombinezonów, 500 tysięcy maseczek ochronnych oraz 200 tysięcy par gogli medycznych. W tej chwili trwają ostatnie procedury związane z odprawą celną.

Sprzęt, który docelowo trafić ma do szpitali, przychodni oraz placówek innych służb sanitarnych, zostanie przekazany do dyspozycji władz państwowych, które będą decydować o jego dokładnym przeznaczeniu.

To nasz moralny obowiązek jako spółki Skarbu Państwa, by pomagać w takim zakresie, jak to dla nas możliwe i dzielić się pomocą z polskim społeczeństwem - powiedział prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Marcin Chludziński - Wszyscy przeżywamy trudne chwile i musimy się wspierać. W naszej firmie mamy zasadę, że nigdy nikogo nie zostawiamy bez pomocy. W obecnej sytuacji dotyczy to wszystkich Polaków.

Prezes KGHM Polska Miedź S.A. dodał, że na pewno nie jest to ostatni transport z pomocą medyczną. Będziemy organizować kolejne transporty sprzętu, który służyć będzie zwalczaniu skutków tej strasznej epidemii - podkreślił prezes Chludziński - Mam nadzieję, że już wkrótce będę miał kolejne dobre informacje.