Nie widzę możliwości zorganizowania wyborów, bez narażenia życia i zdrowia wielu z Was. Jak tysiąc, dwa tysiące ludzi, może oddać głos w jednym pomieszczeniu? ? Jak można z jednej strony wzywać Was, do #ZostańWDomu, a jednocześnie #WyjdźNaWybory? Dziś, wystosowałem w tej sprawie apel do Pana premiera. – napisał na Facebooku prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza.

Ryszard Brejza nie widzi możliwości zorganizowania wyborów prezydenckich, nie narażając życia ludzi i apeluje do premiera o ich przełożenie. Podobny apel wystosował burmistrz Błonia Zenon Reszka, który na Facebooku poinformował, że w związku z panującą epidemią i zbliżającym się terminem wyborów prezydenckich wysłał do Państwowej Komisji Wyborczej pismo w tej sprawie.