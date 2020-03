Do wykonania maseczki potrzebne będą: materiał – najlepiej bawełniany, dwie gumki o długości ok. 15 cm, a także nożyczki, centymetr, maszyna do szycia lub igła i nici.

Oto instrukcja krok po kroku:

1/ z materiału wycinamy prostokąt o wymiarach 32 na 21 cm

2/ odwracamy materiał na lewą stronę

3/ składamy wzdłuż krótszego boku

4/ zszywamy na dłuższym boku – tak, żeby powstał "rękaw”

5/ odwracamy materiał na prawą stronę

6/ układamy tak, żeby przeszycie znajdowało się na środku, w centralnej części materiału. Nie w jego dolnej części!

7/ zbieramy materiał i robimy pierwszą zakładkę; przeszywamy ten fragment materiału

8/ ponownie zbieramy materiał i robimy drugą zakładkę; przeszywamy

Maseczka powinna mieć szerokość, po przeszyciu zakładek, ok 8 cm

9/ doszywamy gumki w dolnych i górnych rogach. Solidnie, bo wytrzymały rozciąganie podczas zakładania i zdejmowania maseczki

10/ wykańczamy brzegi

Wykonanie maseczki zajmuje ok. 15-30 minut.

Uwaga! Bawełniana maseczka nie chroni przed zakażeniem koronawirsem; nie przepuszcza tylko kropelek śliny. Nie ma takich właściwości jak produkty z certyfikatami.