Najbliższe 30 dni to moment kluczowy w walce z wirusem. Wprowadzenie stanu klęski żywiołowej pozwoliłoby ograniczyć do niezbędnego minimum wszelkie przejawy aktywności publicznej, zawodowej i społecznej i tym samym zapobiec przedłużaniu epidemii – wyjaśnia Naczelna Rada Lekarska, zwracając się do premiera o ogłoszenie stanu klęski żywiołowej.

W uzasadnieniu takiego stanowiska zwróciła uwagę na rosnące statystki zakażeń, które wskazują, że nasz kraj znajduje się w fazie dynamicznego rozszerzania się epidemii. NRL wskazała, że to właśnie najbliższe 30 dni będzie kluczowym momentem w walce z wirusem. Reklama Dlatego też zwróciła się z apelem do premiera o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej na ten okres, argumentując, że takie posunięcie umożliwiłoby "zastosowanie środków prawnych ograniczających do niezbędnego minimum wszelkie przejawy aktywności publicznej, zawodowej i społecznej, która w krytycznym okresie epidemii może powodować nie tylko istotne zwiększenie zagrożenia dla życia i zdrowia obywateli, ale także przedłużenie epidemii". Ponadto NRL zwróciła też uwagę na to, że doświadczenia innych krajów, w których epidemia rozpoczęła się wcześniej niż w Polsce, wskazują, że aby całkowicie wygasić jej ogniska, ograniczenia zgromadzeń, zakazy organizacji imprez masowych powinny być utrzymane tak długo, jak długo stwierdzane będą nowe przypadki zachorowań. Budka: Należy wprowadzić stan klęski żywiołowej Zobacz również "W tym stanie rzeczy państwo polskie nie będzie mogło zapewnić swoim obywatelom bezpieczeństwa życia i zdrowia podczas egzaminów ósmoklasisty, egzaminów maturalnych, a także wyborów prezydenckich, co w sposób oczywisty powinno prowadzić do ich odłożenia w czasie" – wyjaśniła NRL w swoim apelu. Zaznaczyła, że "w najnowszej historii naszego kraju jest wiele budujących przykładów, kiedy polityczne i partyjne cele ustępowały miejsca obronie życia i zdrowia obywateli". Wskazała też na to, że lekarska powinność nakazuje nie tylko leczyć, ale i zapobiegać. "Dlatego nasz apel jest wołaniem o uniknięcie niepotrzebnych narażeń, cierpień i strat" - wyjaśniła.