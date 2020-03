Z informacji tych wynika, że polska stolica jest najbardziej zanieczyszczona smogiem na świecie

Zamarł ruch, a wraz z nimi spadło stężenie związków azotu. To między innymi one odpowiadają za miejski smog. Pokazuje to porównanie wyników pomiarów opracowane przez Warszawę bez Smogu. Tlenki azotu (NOx) są jednymi z najgroźniejszych składowych smogu - podaje serwis SmogLab.

W niektórych dzielnicach Warszawy normy przekraczone są o 700-800 proc.

Wśród przyczyn takiej sytuacji Warszawski Alarm Smogowy upatruje m.in. fakt, że smog samochodowy to nie tylko spaliny, to również tzw. unos wtórny. A im szybciej samochody jeżdżą i im bardziej suche jest powietrze (jak w ostatnich dniach), tym więcej pyłu podnosi się z ulic. Ponadto ludzie ciągle palą w kominkach i "sprzątają" działki. Mamy suchy wyż, a do tego słaby wiatr, więc to co wyprodukujemy zostaje z nami.