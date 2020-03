Nie spotykaj się ze znajomymi, nawet po kryjomu, to nie o to chodzi. Ogranicz te kontakty do minimum, to naprawdę ratuje życie. To jest jedyny sposób - zaapelował do młodych osób, lekceważących obostrzenia rządu w TVN24 doktor nauk medycznych Michał Sutkowski, prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Warszawie.

Twoja głupota może zabić twojego dziadka, babcię, ojca, pielęgniarkę, może zabić i mnie, twojego lekarza rodzinnego - mówił w TVN24 Sutkowski Reklama Kolejne przypadki koronawirusa w Polsce. 1862 zakażonych, 22 ofiary śmiertelne Zobacz również .Pamiętaj o tym, to nie są żarty. Włosi i Hiszpanie też się świetnie bawili – dodał.