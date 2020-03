"Daniel K. został oskarżony o doprowadzenie swojej małoletniej córki do innych czynności seksualnych, o przestępstwo z art. 200 par. 1 kodeksu karnego. Akt oskarżenia trafił w marcu do Sądu Rejonowego w Słupsku" – powiedział prok. Nierebiński. Wobec oskarżonego nadal stosowany jest tymczasowy areszt. Termin pierwszej rozprawy wyznaczony został przez sąd na 11 maja 2020 r.

Prokuratura Rejonowa w Słupsku z początkiem listopada 2019 r. Danielowi K. postawiła zarzut doprowadzenia swojej małoletniej córki do innych czynności seksualnych. Mężczyzna został aresztowany tymczasowo na dwa miesiące. Na postanowienie sądu złożył zażalenie, ale te nie zostało uwzględnione. Następnie stosowane wobec niego tymczasowe aresztowanie zostało mu przedłużone.

Według ustaleń śledztwa do przestępstwa miało dochodzić w okresie od stycznia 2018 r. do lipca 2019 r. Daniel K. nie przyznał się do zarzucanego mu czynu. Odmówił składania wyjaśnień. Daniel K. przed aresztowaniem prowadził zajęcia z nauki gry na gitarze w Młodzieżowym Domu Kultury w Słupsku. Prokurator Nierebiński zaznaczył w rozmowie z PAP 5 listopada 2019 r., że nic nie wskazuje, by podejrzany przejawiał zarzucane mu zachowania w miejscu pracy.

Z uwagi na charakter sprawy prokuratura w toku śledztwa nie informowała o szczegółach dotyczących prowadzonego postępowania, w tym wykonywanych i zaplanowanych czynności. Za dopuszczenie się wobec osoby małoletniej poniżej lat 15 innej czynności seksualnej lub doprowadzenie jej do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania grozi kara pozbawienia wolności od 2 do 12 lat.