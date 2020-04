Policjant w rozmowie z WP.PL wyjaśnił, że przemieszczanie się jest dziś dozwolone tylko w przypadku realizacji niezbędnych spraw życia codziennego. Oznacza to, że możemy m.in. iść do pracy, do sklepu czy na spacer z psem, ale nie możemy biegać czy uprawiać innych sportów. Dozwolony jest także krótki spacer mający pomóc nam w zachowaniu zdrowia psychicznego.

Rzecznik Komendanta Głównego Policji podkreślił, że funkcjonariusze sprawdzają indywidualnie, czy wychodząc z domu, rzeczywiście robimy to po to, aby zaspokoić niezbędne potrzeby.

- (Policjanci sprawdzają - red.) czy to jest na przykład wyjście do sklepu, gdzie chcemy zrobić zakupy, aby mieć jak przygotować obiad, kolację, jak wyżyć, czy jest to na przykład wyjście do sklepu, bo ktoś chce sobie kupić zdrapkę czy akurat zabrakło alkoholu i chce uzupełnić zapasy - mówił Mariusz Ciarka.