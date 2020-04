"Pierwszych 50 nowoczesnych łóżek do intensywnej terapii dosłownie za kilkadziesiąt godzin ruszy do szpitali jednoimiennych. Za moment kolejna partia 100 łóżek, które właśnie są w Polsce, składane i oklejane serduszkami WOŚP, także pomknie do wytypowanych przez Fundację i Ministerstwo Zdrowia szpitali" - poinformował na swoim profilu na Facebooku Jurek Owsiak.

Jak pisze Owsiak, fundacji udało się zamówić 37 respiratorów, potrzebnych przy leczeniu chorych na COVID-19 pacjentów.

"Uwierzcie, kupić dzisiaj respirator to rzecz granicząca z cudem! Nie jesteśmy agendą rządową, jesteśmy tylko Fundacją, organizacją pozarządową. Przez wiele lat naszej działalności respirator i aparat do wspomagania oddychania to jedna z tych kategorii urządzeń, które najczęściej kupowaliśmy. Dzisiaj światowy producent znalazł dla nas tych 37 respiratorów. Urządzenia będą pod koniec maja, na początku czerwca. Wiemy, że trzeba czekać, ale zamówiliśmy, bo nieprzerwanie także napływają do nas błagalne prośby ze szpitali o te właśnie urządzenia" - pisze szef WOŚP na Facebooku.

"Dzisiaj skupiamy się mocno nad organizacją logistyki przywozu naszego pierwszego zamówienia na 50 000 pakietów indywidualnej ochrony biologicznej oraz 50 000 masek ochronnych. Ale także finalizujemy osobny kontrakt na maseczki chirurgiczne - 500 000 sztuk! Każda godzina jest dynamiczna. Jutro także pracujemy!" - czytamy w poście Owsiaka.