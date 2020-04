Impreza odbyła się 1 kwietnia w auli KWP we Wrocławiu, a policja przyznała się do błędu i zapewniła, że to się więcej nie powtórzy.

Reklama

Po przeanalizowaniu całej sprawy należy stwierdzić, że taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, nawet pomimo tego że podczas odprawy zachowano wszelkie środki ostrożności i higieny. Zapewniamy, że sytuacje takie nie powtórzą się w obecnej sytuacji panującej w kraju – mówił money.pl nadkomisarz Kamil Rynkiewicz z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Jak podaje money.pl, w trakcie imprezy pożegnano funkcjonariuszy, którzy przechodzą na emeryturę. Wręczano także nowe mianowania i powołania.

Tam było nawet do 100 funkcjonariuszy. Mało tego, grała orkiestra. Wszystko to w auli w KWP. Oczywiście bez masek, rękawiczek i zachowania zalecanej w rozporządzeniu odległości - mówił policjant money.pl.