Jako lotnisko przygotowujemy się do tej wizyty. Wysłaliśmy pismo do Urzędu Lotnictwa Cywilnego z prośbą o zgodę – mówił Piotr Rudzki, rzecznik Lotniska Chopina w rozmowie z portalem Warszawa w Pigułce.

Reklama

O tym, że samolot pomoże w walce z koronawirusem i przywiezie potrzebne materiały poinformował także KGHM. Do Warszawy przyleciały już cztery transporty ze sprzętem medycznym KGHM Polska Miedź. To akcja, która odbywa się w ramach uruchomionego kilka dni temu mostu powietrznego między Polską a Chinami. Co prawda przewozy są realizowane głównie na pokładach samolotów LOT, ale jak zapowiada KGHM może zostać w niej wykorzystany właśnie An-225 Mrija.

Dzięki wsparciu KGHM przyleciały do Polski setki tysięcy masek, kombinezonów ochronnych, gogli i kilkadziesiąt respiratorów. W sobotę ok. godz. 15 na Okęciu wyląduje kolejny Dreamliner. Całość tego sprzętu, który znalazł się na pokładzie tych samolotów jest warta blisko 35 mln zł, on trafi do Agencji Rezerw Materiałowych, oraz innych instytucji polskiego rządu, które dalej będą decydowały, do których ośrodków ochrony zdrowia trafi – powiedział w rozmowie z PAP Piotr Chęciński, rzecznik prasowy KGHM.

Dodał przy tym, że trwają prace nad tym, żeby 14 kwietnia „tuż po Świętach Wielkanocnych do Polski przyleciał największy na świecie samolot Antonow An-225, który będzie wypełniony sprzętem, zakupionym przez KGHM Polska Miedź i Grupę Lotos". Chęciński wyjaśnił także, że KGHM od dwudziestu lat współpracuje z China Minmetals, co znacząco ułatwia mu nawiązywanie nowych kontaktów z dostawcami sprzętu medycznego z Państwa Środka i pozyskiwanie go w rozsądnej cenie.

An-225 Mrija to sześciosilnikowy samolot transportowy produkcji radzieckiej. Pochodzi z biura konstrukcyjnego Antonowa i w jego zakładach został zbudowany. To najcięższy, największy i jedyny latający obecnie egzemplarz tego samolotu. Budowy drugiego nigdy nie zakończono. An-225 Mrija został zaprojektowany w celu przenoszenia wahadłowca kosmicznego Buran oraz części rakiety Energia, ale gdy program zaniechano, nie używano go już w tym celu. Jego maksymalna masa startowa to 640 ton – ok. dziewięciokrotnie więcej niż boeinga 737 czy airbusa A320.

Obecnie An-225 Mrija używany jest komercyjnie od 2001 roku do przenoszenia bardzo ciężkich ładunków. Mriję można było w Polsce podziwiać co najmniej dwukrotnie: 14 sierpnia 2003 r. na lotnisku Ławica w Poznaniu, gdy dostarczała elementy linii produkcyjnej (bęben korujący) o masie 128 ton dla fabryki zajmującej się produkcją płyt wiórowych w Szczecinku oraz 3 marca 2005 r. na lotnisku w Pyrzowicach pod Katowicami, skąd zabrała 3 helikoptery (na pokładzie miała ich już 5, zabranych wcześniej z Kiszyniowa) do Algierii.