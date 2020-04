Jak poinformowała PAP we wtorek podkomisarz Renata Legawiec z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, Sanepid ukarał organizatora dwóch weekendowych imprez w Gdyni karą w wysokości 10 tys. zł. To dodatkowa kara nałożona na organizatora imprezy, bo wcześniej policja ukarała 5 uczestników imprezy mandatami, a po kolejnym złamaniu przepisów wz. epidemią koronawirusa wobec 14 osób skierowała wnioski o ukaranie do sądu.

Jak powiedział PAP Jarosław Biały z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni, pierwsze zgłoszenie o łamaniu przepisów wz. epidemią do willi przy Wybickiego w Gdyni policjanci otrzymali w sobotę. W mieszkaniu zastali pięć osób, które zostały ukarane mandatami. Kara nie poskutkowała, bo następnego dnia w tym samym mieszkaniu zrobiono jeszcze większą imprezę - powiedział PAP Jarosław Biały z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni. - Funkcjonariusze z patrolu interwencyjnego zastali na miejscu 14 osób. Wobec wszystkich policja skierowała wnioski do sądu o ukaranie.

14 osób, wobec których skierowano wnioski do sądu, jest w wieku od 20 do 30 lat.