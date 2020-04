Badania polegają na nakłuciu palca w celu pobrania krwi. W przypadku wyniku dodatniego, konieczne jest wykonanie kolejnego testu - testu molekularnego (genetycznego).

W Diagnostyce koszt badań przeciwciał wirusa SARS-CoV-2 to 99 zł, do godziny wyniki są dostępne online; w Szpitalu Dworska – 150 zł, czas oczekiwania na wyniki – od 10 do 20 minut.

"Badanie przeciwciał anty-SARS-CoV-2 nie służy do rozpoznania COVID-19, nie potwierdza obecności wirusa i zakaźności pacjenta, ale dodatni wynik świadczy o przebyciu zakażenia w przeszłości. Wynik ujemny nie świadczy o braku infekcji i nie daje podstaw do jej wykluczenia" - czytamy na stronie internetowej Diagnostyki. Zaznaczono też, że wynik dodatni musi być potwierdzony testem molekularnym (genetycznym).

W komunikacie dla mediów czytamy z kolei: "DIAGNOSTYKA Laboratoria Medyczne jako pierwsza w kraju rozpoczęła wykonywanie testów pod kątem wykrywania obecności wirusa SARS-CoV-2, znajdując się na liście zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia. Badania dla szpitali i placówek medycznych wykonuje obecnie pięć laboratoriów Diagnostyki: w Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie, Gdańsku i w okolicach Poznania". Diagnostyka zapowiedziała, że w kolejnych dniach otworzy kolejne punkty, w których będzie można zrobić test na koronawirusa.

Z kolei Szpital Dworska zapewnia na swojej stronie internetowej, że testy, których używa, mają rekomendację FDA (Food and Drug Administration - Agencji Żywności i Leków) w USA, a powstały we współpracy z Centers for Disease Control and Prevention (agencja rządowa USA). Również zaznacza, że pozytywny wynik powinien być ponownie zweryfikowany testem molekularnym (PCR) w porozumieniu z sanepidem.

Europejski Urząd Policji Europol, ale i Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych zalecają ostrożność, jeśli chodzi o płatne testy. "Bazując na strachu obywateli, licząc wyłącznie na zysk i nie dbając o wspólne dobro, oferowane są odpłatne pseudo testy mające wykrywać koronawirusa (SARS-CoV-2), które są wykonywane przez osoby nie mające żadnej wiedzy i praktyki w zakresie diagnostyki chorób zakaźnych" – napisała prezes Izby Alina Niewiadomska.