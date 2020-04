Na czas epidemii koronawirusa nie zalecamy uprawiania aktywności fizycznej, np. jazdy na rowerze, rolkach, biegania, itd. To czas, by zostać w domu, zachęcamy do ćwiczeń i treningów w domowych warunkach – zalecił sanepid.

Ponadto zauważył, że ryzyko wystąpienia infekcji zredukować może oddech przez nos, bo wdychane powietrze jest filtrowane, nawilżane i oczyszczane.

Dodatkowo, oddychając przez nos, zwiększamy pobór tlenu, co wpływa na nasze samopoczucie – napisano na stronie GIS.