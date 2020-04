Zgodnie z Ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, w tym sobotę poprzedzającą Wielkanoc - wszystkie sklepy tego dnia mogą być otwarte maksymalnie do godziny 14. Dłużej mogą być czynne tylko te placówki, w których za ladą staną ich właściciele.

Sklepy Biedronki w piątek, 10. kwietnia pracują przez całą dobę, w Wielką Sobotę otwarte będą do 14 - poinformowała sieć.

Z informacji podanych na stronie internetowej sieci Kaufland, wynika, że jej sklepy otwarte są w godz. od 6 do 24. Jednak kilka placówek, m.in. w Lublinie, w Gdańsku, w Warszawie, w Krakowie oraz Wrocławiu czynne są całą dobę. W sobotę przed Wielkanocą do 13.

Lidl również zmienił godziny otwarcia sklepów przed świętami. Zakupy można zrobić tam w godz. od 6 do 24. W niektórych miastach sklepy działają całą dobę z godzinną przerwą techniczną od godz. 3 do 4 - podano. W Wielką Sobotę dyskonty będą pracować do 13.30.

Sieć Netto podała, że w piątek, 10 kwietnia br. jej sklepy będą otwarte w godzinach 6-24, natomiast 11 kwietnia, w Wielką Sobotę, sklepy będą pracować do 13.

Markety sieci Dino w najbliższym czasie czynne będą od 6.30 do 22 - czytamy na stronie internetowej sieci. W sobotę 11 kwietnia sklepy sieci będą otwarte od 06 do 13.30.

Jak podała spółka Auchan Retail Polska, wszystkie sklepy pod szyldem Auchan otwarte są od 6.30 do 21, w przedświąteczną sobotę do 13.

Większość sklepów sieci Carrefour pracuje do piątku w godzinach 6.30-23, a w sobotę przed Wielkanocą od 6.30 do 13 - podała spółka.

Jak poinformowało PAP biuro prasowe sieci Żabka, sklepy Żabki są czynne od 6 do 22. Większość sklepów Żabka pracuje w dni objęte ograniczeniami korzystając z wyłączenia dla przedsiębiorców działających we własnym imieniu i na własny rachunek, prowadzących sprzedaż osobiście. Dlatego decyzję o otwarciu sklepów w Wielką Sobotę, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny podejmą sami franczyzobiorcy, a informacje o godzinach otwarcia będą dostępne w poszczególnych placówkach - podała sieć .

W związku z pandemią w sklepach mogą przebywać maksymalnie trzy osoby, w przeliczeniu na jedną kasę. Przed wejściem do sklepu trzeba obowiązkowo zakładać rękawiczki. W godzinach od 10 do 12 tylko osoby powyżej 65. roku życia mogą zrobić zakupy w sklepach spożywczych, drogeriach i aptekach.