Mł. insp. Andrzej Borowiak podał, że Hoss został zatrzymany w piątek ok godz. 17 w Warszawie. Zatrzymano go w czasie, gdy po raz kolejny zmieniał kryjówkę. Było to jedno z warszawskich mieszkań – powiedział.

Dodał, że Arkadiusz Ł. trafi teraz do aresztu i zostanie przekazany do dyspozycji Sądu Okręgowego w Poznaniu. Borowiak powiedział, że Hoss nie stawiał oporu. Był zaskoczony – przyznał policjant.

Pod koniec marca Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał list gończy za Arkadiuszem Ł. Uwzględniono tym samym wniosek Prokuratury Okręgowej w Warszawie o zastosowanie wobec Arkadiusza Ł. ps. "Hoss" tymczasowego aresztu międzyinstancyjnego w związku z wyrokiem, który wobec "Hossa" został orzeczony we wrześniu ubiegłego roku.

Arkadiusz Ł., nazywany "królem mafii wnuczkowej" został skazany nieprawomocnie na siedem lat więzienia. Obecnie rozpatrywana jest apelacja w jego sprawie.