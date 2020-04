Na Babiej Górze obowiązuje pierwszy, najniższy stopień zagrożenia lawinowego.

Reklama

"Pokrywa śnieżna w partiach szczytowych Babiej Góry wynosi ok. 90 cm. Na Pilsku leży go do 50 cm. W tych rejonach w niedzielę rano termometry wskazywały 4 st. C. W dolinach aura jest wiosenna. Temperatura dość znacznie przekroczyła 10 st. C” – podali ratownicy.

Z uwagi na epidemię koronawirusa wstęp do lasów i parków, w tym do Babiogórskiego Parku Narodowego, jest zakazany.

Ratownicy Grupy Beskidzkiej GOPR podali, że ostatnie godziny nie do końca były dla nich spokojne. Nocą wspierali poszukiwania starszego mężczyzny, który zagubił się na obrzeżach Ustronia. Nad ranem został odnaleziony cały i zdrowy.

GOPR w razie wypadku można wezwać pod bezpłatnym numerem telefonu alarmowego: 985 lub 601 100 300.