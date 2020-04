Wyzwania pracy zdalnej

Praca z domu wiąże się z wieloma trudnościami – taki wniosek płynie z sondażu zleconego przez firmę. Problemy mogą dotyczyć szczególnie tych pracowników, którzy do tej pory nie byli na home office – aż 57 proc. badanych przyznało, że nigdy nie skorzystało takiej możliwości. Po czterech tygodniach, od kiedy firmy zaczęły przestawiać się na pracę zdalną, ponad połowa respondentów stwierdziła, że pracuje tak samo lub bardziej efektywnie niż będąc w miejscu pracy – 37 proc. nie zauważyło różnicy, a 18 proc. uznało, że ich wydajność wzrosła. Blisko 30 proc. ankietowanych dostrzegło jednak pogorszenie wydajności swoich działań.

Wśród trzech najczęściej pojawiających się trudności, z jakimi borykają się zdalni pracownicy, znalazło się ograniczenie możliwości pracy zespołowej (29 proc. respondentów uznało, że jest to jedno z głównych wyzwań), brak możliwości realizacji niektórych zadań zdalnie (27 proc.) i zarządzanie rozproszonym zespołem (27 proc.). Innymi, nieco mniej uciążliwymi problemami okazały się przekazywanie wiedzy pracownikom i uczenie ich nowych umiejętności, ograniczone możliwości konsultacji działań lub zadań, pozyskanie nowych klientów i kontrahentów czy utrzymanie relacji z klientami i interesariuszami.

– Wiele z codziennych działań, składających się na sprawne funkcjonowanie firmy, do tej pory odbywało się za pomocą sieci. Tym bardziej w czasie, gdy zaleca się pracę zdalną, internet jest głównym narzędziem pozwalającym wykonywać swoje obowiązki pracownikom z wielu branż. Z naszego badania wynika, że pracownicy mają najmniej problemów z organizowaniem i przeprowadzaniem spotkań kreatywnych z zespołem (19 proc.) oraz przeprowadzaniem rekrutacji i wdrażaniem pracowników (16 proc.). Dostęp do szybkiego łącza pozwala na sprawną komunikację, wymianę informacji i wiedzy między pracownikami, zarządem, klientami i interesariuszami. Niezawodna sieć stała się zatem jednym z podstawowych narzędzi do pracy. Ankietowani to potwierdzają – 67% spytanych pracowników uważa szybkie i stabilne łącze za najbardziej przydatne rozwiązanie w pracy zdalnej – mówi Piotr Wieczorkiewicz, członek zarządu ds. operacji w firmie Nexera, pierwszego w Polsce operatora hurtowego światłowodowej sieci dostępowej o dużej skali.

Przepis na sukces: samodyscyplina i dobre narzędzia

Sondaż pokazał, że Polacy zdają sobie sprawę z tego, że praca w domu wymaga od nich samodyscypliny – potwierdziło to prawie ¾ pytanych pracowników. Co więcej niemal 60 proc. respondentów stwierdziło, że wie jak efektywnie pracować z domu i faktycznie przynosi to efekty. Praca nad sobą, nauka organizacji czasu i samodyscypliny to nie jedyne plusy zaistniałej sytuacji. Ponad połowa badanych (51 proc.) w wyniku przejścia na pracę zdalną, poznała lepiej działanie wielu programów, aplikacji i narzędzi internetowych, których wcześniej nie korzystała.

– Z badania wynika, że pracownicy napotykają liczne trudności podczas home office. Połowa respondentów przyznała, że ma problemy z koncentracją, zaś 35 proc. stwierdziło, że nie ma warunków do pracy zdalnej w ogóle. Wyzwaniem jest też oddzielenie życia prywatnego od zawodowego – ten problem zgłosiło aż 53 proc. pracowników. Część z trudności można wyeliminować, dobrze organizując czas i miejsce pracy, a także stosując samokontrolę. O inne elementy, jak np. zapewnienie szybkiego i stałego internetu, czyli głównego narzędzia pracy zdalnej, troszczą się operatorzy. Od niezawodnego łącza zależy dziś los wielu pracowników z różnych branż. Dostarczając sieć światłowodową w naszych Regionach mamy poczucie, że przyczyniamy się do poprawy jakości pracy i wspieramy rozwój biznesu – dodaje Paweł Biarda, członek zarządu ds. sprzedaży i rozwoju niznesu w firmie Nexera.