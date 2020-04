"Przypominamy! Zużyte jednorazowe maseczki i rękawiczki powinny trafiać do koszy na śmieci, a nie zaśmiecać trawniki, chodniki, krzewy czy ogrodzenia! Są one traktowane jako materiały higieniczne, więc należy je wyrzucić do odpadów ZMIESZANYCH, czyli do czarnego pojemnika" - napisał ratusz na Facebooku, dołączając do apelu zdjęcia porozrzucanych po terenach zieleni m.in. rękawiczek plastikowych.

Od czwartku 16 kwietnia jest obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą części odzieży, przyłbicy, maski albo maseczki.