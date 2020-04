Jedną z kobiet, do których dotarł tvn24.pl i która otrzymała nakaz pracy, jest Anna Kacprzak. Kobieta jest opiekunką na pełnym etacie. Mimo, że samotnie wychowuje 13-letniego syna, została wezwana do pracy w DPS w Tomczycach. Za to, że nie stawiła się w pracy, otrzymała karę w wysokości 5 tysięcy złotych.

Reklama

Na samą karę musiałabym odkładać dwa i pół miesiąca. Pod warunkiem, że nie będziemy z synem jeść, pić ani płacić rachunków – mówi tvn24.pl.

Dodzwoniła się do starostwa i usłyszała, że wezwania trafiły do osób, które wezwane być nie powinny. Trzy godziny później ta sama osoba, z którą rozmawiała zmieniła zdanie i kazała jej natychmiast stawić się w DPS-ie.

Moje tłumaczenia skwitowała śmiechem i zaznaczyła, że "wojewoda tego tak nie zostawi" - relacjonuje Anna Kacprzak.

Kilka dni później otrzymała kolejne pismo, z którego wynika, że ma zapłacić pięć tysięcy złotych w ciągu siedmiu dni, niezależnie od tego, czy się odwołuję od decyzji wojewody o nałożeniu kary, czy nie.

W podobnej sytuacji jak Anna Kacprzak, są też inne kobiety samotnie wychowujące dzieci oraz matka karmiąca 5-miesięczne dziecko.

Wybieram osoby z dostępnych mi zasobów, z rejestrów lekarzy, pielęgniarek, opiekunów społecznych, którzy są bezczynni, ponieważ pracują w miejscach, które w związku z epidemią zostały zamknięte - przekonywał w rozmowie z tvn24.pl w czwartek wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł, mówiąc o kierowaniu do pracy w szpitalach lub domach pomocy społecznej dodatkowego personelu medycznego. Dodał, że "samotne matki, czy w ogóle matki małych dzieci, nie stanowią większości tych osób skierowanych, ale być może takie się zdarzyły".

W przesłanym PAP w sobotę komunikacie poinformowano, że wśród stu osób, które wojewoda skierował do pracy w podmiotach leczniczych i DPS-ach, są lekarze, pielęgniarki, pielęgniarze, diagności i opiekunowie. Dotychczas do pracy zgłosiło się 15 osób – podkreślono.

Decyzje o skierowaniu personelu medycznego do danej placówki wojewoda podejmuje na podstawie Ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych. Mają one rygor natychmiastowej wykonalności, a więc lekarze zobowiązani są stawić się do pracy.

Wojewoda w przypadku niestosowania się do decyzji skieruje do placówki kolejnych lekarzy. Z kolei na te osoby, które nie wypełniają nałożonego obowiązku, nakładane będą kary administracyjne od 5 do 30 tysięcy złotych. Ponadto wojewoda będzie kierował wnioski do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – zapowiedziano w komunikacie.

Jak poinformowano, na podstawie wyżej wspomnianej ustawy oraz Kodeksu postępowania administracyjnego wojewoda w drodze decyzji nałożył już pięć takich kar pieniężnych po 5 tysięcy złotych. Decyzja o nałożeniu kary pieniężnej podlega natychmiastowemu wykonaniu – wyjaśniono.

Poza personelem medycznym do pracy przy zwalczaniu epidemii mogą być skierowane także inne osoby, jeżeli jest to uzasadnione aktualnymi potrzebami podmiotów kierujących zwalczaniem epidemii – wyjaśnia Urząd Wojewódzki.

Władze województwa zaznaczyły, że pojawiają się inicjatywy środowiska medycznego, które zgłaszają gotowość do wykonywania pracy przy walce z epidemią.

Reklama

Wojewoda wystosował specjalny apel do lekarzy oraz pielęgniarek i położnych, przesłany okręgowym izbom, w którym podziękował personelowi za trwanie przy pacjentach mimo trudnej sytuacji. Zaapelował jednocześnie o zgłaszanie się chętnych osób, aby można było je kierować do placówek, w których są braki kadrowe.

Wojewoda w specjalnym apelu do lekarzy oraz pielęgniarek i położnych, przesłanym do okręgowych izb, podziękował za trwanie przy pacjentach mimo trudnej sytuacji oraz jednocześnie zaapelował o zgłaszanie się chętnych osób – by kierować je do placówek, w których są braki kadrowe.