Sejm w czwartek w nocy poparł prawie połowę poprawek do ustawy dot. tarczy antykryzysowej, jakie zaproponował wcześniej Senat. Posłowie zgodzili się m.in. na to, by z pomocy państwa mogły skorzystać firmy założone między 1 lutego a 1 kwietnia br. Jednocześnie głosami PiS odrzucił testy dla pracowników służby zdrowia.

Wśród ponad 90 senackich poprawek do projektu paktu antykryzysowego odrzuconych przez polityków partii rządzącej znalazł się zapis dotyczący przeprowadzania testów na obecność koronawirusa u wszystkich pracowników ochrony zdrowia. Reklama Odrzucono coś symbolicznego: testy dla wszystkich pracowników służby zdrowia. Odrzucono głosami PiS-u i to był prawdziwy test na to, czy ktoś chce walczyć z koronawirusem, chce odmrozić polską gospodarkę, chce dbać o bezpieczeństwo tych, którzy na co dzień są na pierwszej linii - mówił Borys Budka, cytowany przez TVN 24. Widocznie pan prezes, jego koledzy i koleżanki chcieli iść spać albo może wstyd im było, że co innego mówi premier, składając obietnice, a co innego oni robią w głosowaniach – dodał lider Platformy Obywatelskiej.