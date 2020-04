To jest prywatna, oddolna inicjatywa osób, chcących wesprzeć tych, którzy codziennie narażają się dla nas i naszych bliskich - mówi Bartosz Kamiński, jeden z inicjatorów akcji. - Zależy nam, aby każdy pracownik systemu ochrony zdrowia, narażony na ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2, był wyposażony w maskę zapewniającą bezpieczeństwo. Podobnie jak wolontariusze w innych krajach Europy i świata szukamy wszelkich możliwych narzędzi, pozwalających jak najszybciej zapewnić medykom ochronę.

Przeznaczone do nurkowania maski Easybreath SUBEA firmy Decathlon mogą zostać w prosty sposób przerobione na wysoce skuteczną maskę ochronną dla personelu medycznego lub wentylatorowy aparat wspomagający oddychanie pacjentów (CPAP). Podobne rozwiązania są z powodzeniem wdrażane między innymi we Włoszech, Czechach, Francji i USA.

Wystarczy wydrukować w technologii 3D adapter, do którego pracownicy medyczni dołączą filtry medyczne - wyjaśnia Ilirjan Osmanaj, koordynator współpracy z partnerami akcji. - Dzięki specjalnej aplikacji print4medic koordynujemy zgłoszenia i pracę wszystkich chętnych do zaangażowania się drukarzy 3D.

W ciągu minionych trzech tygodni do placówek ochrony zdrowia przekazano kilka tysięcy masek. Część tej puli została dostarczona dzięki uprzejmości firmy Decathlon, ale największe znaczenie mają maski przekazywane przez indywidualnych darczyńców bezpośrednio do szpitali i stacji pogotowia. Organizatorzy akcji #MaskaDlaMedyka szacują, że w rękach Polaków znajduje się ponad 300 tysięcy masek Easybreath SUBEA i im podobnych. Ich właściciele mogą dziś uratować wiele ludzkich żyć, przekazując je szybko i sprawnie bezpośrednio do placówek medycznych.

Do ogólnopolskiej akcji w ciągu minionych tygodni dołączyło więcej miast. Wolontariusze drukujący adaptery oraz przekazujący maski działają obecnie w Trójmieście, Białymstoku, Łodzi, Wrocławiu, Warszawie, Koszalinie, Katowicach, Gnieźnie, Poznaniu, Lublinie, Rzeszowie, Olecku, Pruszczu Gdańskim, Pszczynie, Szczecinie, Gorzowie.

Liczy się czas. Skoro Polacy posiadają ponad 300 tysięcy masek, które nadają się do wykorzystania przez potrzebujących lekarzy, pacjentów, pielęgniarki i ratowników medycznych, to zaangażujmy się i pomóżmy – każdy tak jak może – w zbieraniu i przekazaniu ich dalej do szpitali. Jak nie my, to kto? – pytają i zachęcają do nagłaśniania oraz wzięcia udziału w akcji jej inicjatorzy.

Jak przekazać maskę?

1. Wejdź na stronę www.maskadlamedyka.pl 2. Kliknij w zakładkę PRZYŁĄCZ SIĘ, a następnie PRZEKAŻ SWOJĄ MASKĘ 3. Gdy zostaniesz przekierowany do aplikacji, wejdź w zakładkę MASKI, a następnie utwórz profil klikając „+” w prawym górnym rogu 4. Uzupełnij informacje: miejsce odbioru, typ posiadanych masek oraz dane kontaktowe 5. Czekaj na zgłoszenia potrzebujących medyków.

W jaki sposób zgłosić się po maskę i adapter?

1. Wejdź na stronę www.maskadlamedyka.pl 2. Kliknij zakładkę Potrzebujesz maski? 3. Zostaniesz przekierowany do formularza, gdzie zostaniesz poproszony o podanie danych i dopisanie się do listy potrzebujących maski. 4. Jeśli szukasz adapterów, kliknij w zakładkę WYDRUKUJ ADAPTER 5. Następnie, po przekierowaniu do aplikacji, wejdź w zakładkę DRUKARZE, gdzie znajdziesz listę osób posiadających adaptery.

Informacje dla drukarzy 3D, chcących przyłączyć się do akcji:

1. Wejdź na stronę www.maskadlamedyka.pl 2. Kliknij zakładkę WYDRUKUJ ADAPTER 3. Zostaniesz przekierowany do aplikacji, w której w zakładce MEDYCY będziesz mógł sprawdzić, gdzie znajdują się potrzebujący medycy w Twojej okolicy, oraz bezpośrednio się z nimi skontaktować 4. Jeśli chcesz wyprodukować więcej adapterów, dodaj swój profil w zakładce DRUKARZE 5. Projekty adapterów są dostępne w zakładce PROJEKTY

Zainteresowanych inną formą wsparcia, w tym nagłaśnianiem akcji, zapraszamy do odwiedzenia strony www.maskadlamedyka.pl, profilu www.facebook.com/maskadlamedyka.