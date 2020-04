Jak powiedział w sobotę PAP rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku Michał Piotrowski, pomorski samorząd zakupi też dla DPS-ów maseczki uszyte przez Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie. Podopieczni instytucji sprawujących opiekę całodobową są szczególnie narażeni na zakażenie. Pandemia koronawirusa uderza najmocniej właśnie w osoby starsze, przewlekle chore, z niepełnosprawnościami, wymagające stałej opieki. Ryzyko zakażenia i zachorowania właśnie tej grupy osób, a co za tym idzie również ich opiekunów jest bardzo wysokie – powiedziała zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Agnieszka Zabłocka. Dodała, że zarówno w Polsce, jak i na Pomorzu doszło już do przypadków zakażenia koronawirusem personelu i podopiecznych DPS. "To pokazuje jak ważne jest zaopatrzenie tych placówek w środki ochronne" – powiedziała Zabłocka.

Reklama

Wspólna akcja pomorskiego samorządu i firmy LPP to nie jedyne wsparcie dla pomorskich DPS-ów. Od początku kwietnia Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej koordynuje akcję #PomagamyPomagać zbierając informacje o potrzebach placówek i szukając darczyńców gotowych im pomóc.