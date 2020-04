W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa resort środowiska informował, że Lasy Państwowe od 3 kwietnia br. wprowadziły tymczasowy zakaz wstępu do lasów. Utrzymany został również zakaz wstępu do parków narodowych.

W połowie ubiegłego tygodnia premier Mateusz Morawiecki na wspólnej konferencji z ministrem zdrowia informował, że od 20 kwietnia rząd przystępuje do stopniowego zdejmowania pewnych obostrzeń wynikających z pandemii. W pierwszej kolejności miały zostać otwarte lasy i parki.

Minister środowiska Michał Woś wyjaśniał w rozmowie z PAP, że choć zakaz wstępu do lasu będzie zdjęty, to nadal zamknięta będzie infrastruktura towarzysząca - m.in. ścieżki edukacyjne, miejsca biwakowe, parkingi. Chodzi o to by, ograniczyć możliwość gromadzenia się ludzi w jednym miejscu.

Woś mówił, że nie był entuzjastą zamykania lasów, ale taka była rekomendacja epidemiologów, którzy w tej sposób chcieli ograniczyć mobilność społeczeństwa w związku z koronawirusem.

Leśnicy informowali w marcu, że ładna pogoda spowodowała, że mimo epidemii Polacy masowo zaczęli odwiedzać kompleksy leśne. Na niektórych szlakach turystycznych obłożenie było nawet dwukrotnie większe niż normalnie o tej porze roku.

A co w przypadku parków narodowych? Ministerstwo środowiska tłumaczy, że te co do zasady też się otworzą. Dyrektorzy parków będą jednak mieli w tej kwestii autonomię. Bedą mogli decydować np. o zamknięciu konkretnych szlaków, czy wyłączać pewne rejony parków z możliwości wejścia do nich.

Mimo że koronawirus nie będzie już blokował wejścia do lasu, to może zrobić to dobra pogoda i utrzymujące się w lasach duże zagrożenie pożarowe. Zgodnie z przepisami, każdy z 430 nadleśniczych w Polsce może uznać, że w skrajnych warunkach, należy zamknąć dostęp dla postronnych do lasu. Na razie jednak takie decyzje nie zapadły.

Lasy Państwowe informują, że w niemal wszystkich lasach obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego.

Wilgotność ściółki w niektórych miejscach spadła do krytycznych 8-12 proc. Leśnicy porównują to do wilgotności drewnianych mebli w naszych domach, która wynosi 9 proc. Pożywką dla ognia jest to, że w lasach nie ma jeszcze bujnej, świeżej roślinności lecz tylko suche liście i łodygi, które są materiałem łatwopalnym.

Od początku roku w lasach wybuchło ponad 1,5 tys. pożarów; ponad 500 w kompleksach zarządzanych przez Lasy Państwowe. Ogień strawił ok. 240 ha lasów.

Tylko 12 kwietnia wybuchło 147 pożarów w lasach. Płonęły trawy i lasy w trzech pilskich nadleśnictwach Zdrojowa Góra, Płytnica i Potrzebowice.

Lasy Państwowe z przykrością zwracają uwagę, że większość pożarów jaka wybuchła w lasach była spowodowana przez ludzi. Były to celowe podpalenia, nieostrożne obchodzenie się z ogniem, czy wypalania traw. W akcjach gaśniczych brało udział do tej pory dziesiątki zastępów strażackich.

W Nadleśnictwie Płytnica, w okolicy wsi Czechyń, gdzie pożar wybuchł w wyniku iskrzenia linii energetycznej w akcji gaśniczej brały udział też dwa samoloty, które zrzucały wodę na palące się kompleksy leśne.