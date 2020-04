17 kwietnia 2018 r. wieczorem ktoś w hospicjum w Słupsku (Pomorskie) zostawił reklamówkę, a w niej niemal 101 tys. zł i ponad 2 tys. euro. Była pod stolikiem przy wejściu, a na stoliku leżało Pismo Święte. Powiadomiona została policja, prowadzone było dochodzenie w sprawie ustalenia właściciela pieniędzy, które na czas poszukiwań zostały zdeponowane na specjalnie w tym celu utworzonym koncie słupskiego magistratu.

Około dwa tygodnie temu wysłaliśmy kolejne i ostateczne pismo do policji o udzielenie informacji dotyczących ustaleń w tej sprawie. 20 kwietnia musieliśmy wiedzieć, czy jest właściciel tych pieniędzy, czy jest też ustalony znalazca, ponieważ zgodnie z przepisami, po tym terminie pieniądze przechodzą na rzecz miasta. Policja w ostatniej chwili przekazała nam dane znalazcy. Właściciela nie ustalono, a on sam po pieniądze się nie zgłosił - poinformowała PAP rzeczniczka słupskiego magistratu Monika Rapacewicz.

Zaznaczyła, że jeszcze we wtorek do znalazcy zostanie wysłane pismo z informujące o tym, że ma on prawo do znaleźnego i jednocześnie z pytaniem, czy chce skorzystać z tego prawa, czy z niego rezygnuje. W piśmie podany będzie termin, co najmniej 14-dniowy, do którego magistrat będzie czekał na odpowiedź.

Zgodnie z przepisami znaleźne wynosi jedną dziesiątą wartości rzeczy znalezionej. Jeśli ta osoba poinformuje nas o odstąpieniu od znaleźnego albo nie odpowie w terminie na pismo, to w ciągu kilku dni cała kwota trafi do hospicjum. Nie chcemy my ich wydać. Takie jest stanowisko prezydent Słupska Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej. Domyślamy się, że ten, kto je zostawił w hospicjum, chciał, aby w nim pozostały, skoro przez dwa lata nie zgłosił się po zgubę. W tej sprawie wystarczy rozporządzenie prezydent Słupska i sporządzenie protokołu przekazania. Nie jest potrzebna uchwała Rady Miejskiej - powiedziała Rapacewicz. Dodała, że w ciągu miesiąca pieniądze powinny być przekazane na rzecz hospicjum.