Szpital w Krotoszynie doniesie do prokuratury na rodzinę pacjenta, który zmarł z powodu koronawirusa. Według placówki rodzina 81-latka nie ujawniła ważnej informacji o tym, że mężczyzna kontaktował się z synem, który wrócił z Belgii.

Nie chodzi o to, żeby kogoś karać, czy stawiać pod ścianą. Jeżeli prokuratura uzna, że mamy tutaj do czynienia z możliwością popełnienia przestępstwa, powinna ta sprawa trafić również do sądu – mówi Sławomir Pałasz, rzecznik Szpitala Powiatowego w Krotoszynie.

Z kolei Wielkopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu zawiadomił prokuraturę w Krotoszynie o nieprawidłowościach w tym szpitalu. Chodzi o działania wobec pacjentów szpitala zakażonych koronawirusem - poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. Maciej Meler.

Skarg na placówki medyczne jest więcej. Prokuratura sprawdza cztery doniesienia na szpital w Toruniu.

