Nie musi to być duża flaga, możemy uszyć ją sami, albo zrobić z papieru. Ważne, żebyśmy pokazali w tych trudnych czasach, że potrafimy się jednoczyć i solidarnie okazać nasz patriotyzm i odrobinę optymizmu zgodnie z hasłem "Wszystko będzie dobrze” – wyjaśnia Jan Kowalski, dyrektor Biura Programu "Niepodległa”. Zapraszamy do akcji każdego, kto już planuje wywieszenie Biało-Czerwonej i zachęcamy do wywieszenia tych, którzy jeszcze tego nie planowali. Wystarczy zrobić zdjęcie wywieszonej flagi i udostępnić w mediach społecznościowych z hasztagiem #mojaflaga – dodaje Jan Kowalski, dyrektor Biura Programu "Niepodległa”.

Wszyscy bądźmy ambasadorami akcji i uczcijmy Dzień Flagi, która od pokoleń jest symbolem wspólnoty i nadziei.

Polacy wielokrotnie pokazali, że chcą się angażować w świętowanie ważnych rocznic. Ubiegłoroczna akcja #mojaflaga przyciągnęła uwagę ponad miliona internautów. Mamy nadzieję, że w tym roku podobnie wielu okaże dumę z naszych barw narodowych – opowiada Jan Kowalski.

W akcji #mojaflaga dotychczas brali udział m.in. Marcin Gortat i Energa Basket Liga, Tour de Pologne i Czesław Lang oraz czołowi polscy lekkoatleci, m.in. Adam Kszczot, Konrad Bukowiecki, Paweł Wojciechowski czy Marcin Lewandowski. W promocję akcji angażowały się również Polski Komitet Olimpijski, Polska Liga Siatkowa czy profil Łączy Nas Piłka. Do inicjatywy dołączyły również kluby sportowe, jak Skra PGW, Onico Warszawa i Legia.

Biuro Programu "Niepodległa” zaprasza Polaków i przyjaciół Polski do wywieszania flagi nie tylko 2 maja, ale przez cały weekend majowy oraz dla uczczenia wszystkich ważnych rocznic.

Więcej informacji na stronie https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/niepodlegla-mojaflaga-wywies-flage/ oraz https://facebook.com/niepodlegla1918 z tagiem #mojaflaga

Więcej o fladze:

Symbole narodowe, w tym m.in. flaga, są czynnikiem łączącym Polaków. Potwierdzają to badania Narodowego Centrum Kultury z 2016 roku dotyczące m.in. symboli państwowych. Znakomita większość Polaków (aż 94%) uznała wtedy, że patriotyzm polega m.in. na okazywaniu szacunku fladze i innym symbolom narodowym.

Znaczenie bieli i czerwieni, kolorów nawiązujących do białego orła na czerwonej tarczy herbowej, zamanifestowano w spektakularny sposób m.in. 3 maja 1792 roku, czyli w pierwszą rocznicę uchwalenia pierwszej polskiej Konstytucji. Kobiety okazywały poparcie dla Konstytucji wkładając białe suknie przepasane czerwoną wstęgą, a panowie – zakładając biało-czerwone szarfy. Było to najprawdopodobniej pierwsze publiczne i powszechne podkreślenie znaczenia połączenia tych kolorów. Biało-czerwone barwy towarzyszyły też Polakom w okresie Księstwa Warszawskiego i powstań narodowych.

Pierwsza regulacja prawna dotycząca barw narodowych została przyjęta w 1831 roku przez Sejm Królestwa Polskiego. Uznano wtedy, że ze względu na potrzebę stworzenia wspólnego symbolu łączącego Polaków, będzie nim Kokarda Narodowa w kolorach białym i czerwonym.

O fladze w kolorach białym i czerwony wspomniano po raz pierwszy w akcie prawnym w uchwale Sejmu Ustawodawczego z 1919 roku.