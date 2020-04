Białystok

Reklama

W Białymstoku miejskie żłobki i przedszkola nie wznowią działalności 6 maja - poinformował prezydent miasta Tadeusz Truskolaski. Mówił, że oczekuje precyzyjnych wytycznych, by samorząd mógł zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i pracownikom; zapowiedział że placówki te będą zamknięte przynajmniej do 24 maja.

Na czwartkowej wideokonferencji prasowej prezydent Truskolaski mówił, że decyzja została podjęta m.in. po konsultacjach z szefami miejskich żłobków czy przedszkoli. Mamy ogromne wątpliwości, w jakim stanie epidemiologicznym są nasze miasta, ośrodki, placówki - mówił.

W jego ocenie, obecne wytyczne dotyczące zasad działalności żłobków i przedszkoli od 6 maja są "bardzo ogólne" i trudne do zastosowania. Bo jak można wytłumaczyć 3-letniemu dziecku, że ma utrzymać dystans dwóch metrów od swego rówieśnika, z którym się cały czas bawi? W jaki sposób dziecko zareaguje i przyjmie panią, do której się tuliło i szło na ręce, gdy było mu smutno i że nie może się do niej zbliżać, a jednocześnie ta pani jest w maseczce i przyłbicy? To jest też sprawa dla psychologa - pytał Truskolaski.

Zwrócił uwagę, że szkoły mają być zamknięte co najmniej do 24 maja i mówił, że Białystok "przynajmniej" do tej daty nie będzie gotowy, bo żłobki i przedszkola otwierać i zapewnić tam właściwe warunki sanitarno-epidemiologiczne. Na pierwszym miejscu stawiamy zdrowie i bezpieczeństwo nie tylko dzieci, ale i personelu - mówił dodając, że w przypadku Białegostoku dotyczy to kilkunastu tysięcy osób (dzieci i pracownicy placówek).

Zapowiedział, że miasto zwróci się za pośrednictwem wojewody od służb sanitarno-epidemiologicznych o szczegółowe wytyczne.

Zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki mówił, że przed wideokonferencją prasową odbyły się w formie online konsultacje z przedstawicielami placówek miejskich ale i prywatnych. Wnioski są takie, że czekamy jak najdłużej z możliwością otwarcia żłobków i przedszkoli - dodał, również podając datę 24 maja. Miasto chce też powołać zespół do opracowania wytycznych dla wszystkich placówek, dotyczących pobytu w nich dzieci.

Apelował też do właścicieli niepublicznych żłobków i przedszkoli prowadzonych w Białymstoku, by również wstrzymali się z decyzjami o otwarciu. Bo uważamy, że tak rekomendacja z naszej strony, ze strony miasta Białystok jest potrzebna przede wszystkim ze względu na dobro dzieci i pracowników przedszkoli - mówił Rudnicki.

Częstochowa

Również w Częstochowie zostaną przeprowadzone konsultacje. Przed podjęciem decyzji w sprawie terminu i zakresu otwarcia przedszkoli i żłobka władze Częstochowy konsultują się z dyrektorami tych placówek oraz sanepidem – przekazał tamtejszy Urząd Miasta.

Gdańsk

Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz wystosowała do premiera list. Prosi w nim m.in. o określenie jednoznacznych kryteriów przyjęcia dzieci na zajęcia opiekuńcze, opisanie zasad bezpiecznej organizacji pracy i zapewnienie niezbędnych środków higienicznych. Apeluje także o wytyczne dotyczące zasad bezpieczeństwa, minimalnej i maksymalnej liczby dzieci w grupie i podstawy programowej. Bez szczegółowych wytycznych ze strony rządu, a zwłaszcza Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej, nie widzę możliwości bezpiecznej organizacji pracy podległych mi placówek – podkreśliła Dulkiewicz w tym liście.

Katowice

Miejskie żłobki i przedszkola w Katowicach nie zostaną otwarte 6 maja - zdecydował prezydent Marcin Krupa, tłumacząc to rosnącą dynamiką zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w mieście. Zaproponował częściowe otwieranie tych placówek od 18 maja, jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli.

Bezpieczeństwo mieszkańców, w szczególności tych najmłodszych, jest dla nas najważniejsze W Katowicach notujemy aktualnie wzrost dynamiki zachorowań na koronawirusa. Otwarcie żłobków i przedszkoli w takiej sytuacji jest niemożliwe - oświadczył prezydent, uzasadniając swą decyzję. Jak dodał, taką rekomendację przekaże także do prywatnych żłobków i przedszkoli działających w Katowicach.

Reklama

Zdaję sobie sprawę, że dla tysięcy rodzin zamknięcie żłobków i przedszkoli, szczególnie w przypadku, gdy rodzice pracują, jest bardzo dużym utrudnieniem. Dlatego po weekendzie majowym dyrektorzy miejskich żłobków i przedszkoli będą się kontaktować ze wszystkimi rodzicami i opiekunami prawnymi, aby sprawdzić, jak wygląda zapotrzebowanie w kontekście powrotu dzieci do żłobków i przedszkoli - podkreślił Krupa.

Jednocześnie prezydent Katowic przedstawił harmonogram "odmrażania" żłobków i przedszkoli. Według jego propozycji - jeżeli sytuacja na to pozwoli - od 18 maja placówki te zostałyby otwarte dla dzieci, których rodzice wyraziliby wcześniej taką chęć.

Z kolei od 24 maja, kiedy kończy się możliwość otrzymywania dodatkowych zasiłków opiekuńczych, żłobki i przedszkola powróciłyby do normalnego funkcjonowania. Oczywiście wcześniej podejmiemy niezbędne kroki, by w żłobkach i przedszkolach zostały spełnione wszelkie wymogi sanitarne. Zastrzegam, że terminy mogą ulec zmianie w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej - powiedział Krupa.

Jednocześnie prezydent skierował do wojewody śląskiego i sanepidu list z prośbą o rekomendację w kontekście bezpieczeństwa w zakresie powrotu dzieci do żłobków i przedszkoli. Będzie miała ona wpływ na decyzje lokalnych władz w tej sprawie.

Kraków

Kraków też potrzebuje dokładnych wytycznych rządu. Będziemy czekać na rozporządzenia, jak powinna być zorganizowana praca żłobków i przedszkoli. O ile będzie to możliwe, będziemy starali się je uruchomić - powiedziała rzecznik prezydenta miasta Monika Chylaszek. Wyjaśniła przy tym, że termin otwarcia krakowskich placówek nie jest jeszcze ustalony.

Łódź

Tak samo uważa wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka. Na pewno nie otworzymy przedszkoli i żłobków 6 maja - stwierdziła. Wyjaśniła też, podjęcie takiej decyzji wymaga wcześniejszego ustalenia, czy rodzice będą zainteresowani wysyłaniem dzieci do placówek i czy da się w nich zapewnić bezpieczeństwo.



Olsztyn

Olsztyn nie zdecydował, czy otworzy miejskie żłobki i przedszkola 6 maja. Trwają w tej sprawie rozmowy, które mogą trwać nawet do ostatniej chwili - poinformowała rzecznik prasowa urzędu Marta Bartoszewicz.

Decyzja rządu ws. możliwości otwarcia żłobków i przedszkoli od 6 maja nas zaskoczyła - powiedziała też. Dodała, że miasto nie zdecydowało jeszcze, czy otworzy publiczne żłobki i przedszkola.

Miasto czeka na decyzję wojewody w tej sprawie. Gdy był nakaz zamknięcia żłobków i przedszkoli wojewoda nas o tym poinformował, teraz czekamy na podobną informację - powiedziała rzecznik urzędu.

Władze Olsztyna rozpoczęły wewnętrzne rozmowy dotyczące otwarcia miejskich placówek dla dzieci. W ocenie Marty Bartoszewicz decyzja, czy miasto otworzy żłobki i przedszkola może zapaść "dosłownie w ostatniej chwili". Rozważamy m.in. kwestie bezpieczeństwa personelu, dzieci i ich rodzin - podkreśliła Bartoszewicz.

Oczywiście nie mamy wpływu na decyzję właścicieli prywatnych przedszkoli - podkreśliła.

Opole

Otwarcie żłobków i przedszkoli w Opolu nastąpi nie wcześniej, niż 11 maja - poinformował na swoim profilu społecznościowym prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski.

Decyzja ta podyktowana jest kilkoma ograniczeniami. Przede wszystkim robimy to w trosce o bezpieczeństwo naszych dzieci i pracowników tych instytucji. Brak jest w tej chwili szczegółowych wytycznych Sanepidu dot. warunków, które trzeba spełnić, aby zachować względy bezpieczeństwa sanitarnego i epidemicznego. Cały czas przybywa też zarażonych Covid-19 na terenie Opola. Ponadto otwarcie tych instytucji nie jest możliwe w jeden dzień (nie licząc tzw. długiego weekendu). Oczywiście wraz z pracownikami tych jednostek dokładamy wszelkich starań aby ich otwarcie było możliwe w jak najbliższym możliwym terminie. W wypadku żłobków, przedszkoli i szkół niepublicznych o terminie otwarcie będą informować ich prowadzący - przekazał prezydent Wiśniewski.

Płock

Prezydent Płocka Andrzej Nowakowski poinformował, że miasto analizuje możliwość ponownego otwarcia żłobków i przedszkoli od 6 maja. Ostateczna decyzja w tej sprawie zależała będzie od szczegółowych informacji na temat organizacji pracy tych placówek pod względem sanitarnym i od opinii sanepidu - wskazał.

Poznań

Z kolei prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, poinformował, że najbardziej prawdopodobna jest opcja, że 6 maja żłobki i przedszkola nie będą otwarte w tym mieście. Nie wyobrażam sobie, że my puszczamy to wszystko na żywioł, pozwalamy na to, by od 6 maja żłobki i przedszkola działały w normalnym zakresie – powiedział Jaśkowiak.

Sopot

Podobnie jest w Sopocie. Wiceprezydent miasta Magdalena Czarzyńska-Jachim poinformowała, że nie ma jeszcze decyzji. Przyznała też, że decyzja rządu jest dla samorządowców i rodziców dzieci dużym zaskoczeniem. Władze kurortu ustalają, ilu rodziców zadeklaruje chęć posłania dzieci do żłobków i przedszkoli.

Sosnowiec

Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński także zdecydował, że w terminie podanym przez premiera nie zostaną otwarte w tym mieście placówki opiekuńcze. Podjąłem decyzję, aby 6 maja nie otwierać żłobków i przedszkoli z uwagi na wysoki poziom zakażeń COVID-19 w woj. śląskim (od kilku dni najwyższy wskaźnik w Polsce) – napisał Chęciński na swoim profilu na portalu społecznościowym.

Szczecin

Decyzję o nieotwieraniu publicznych żłobków i przedszkoli 6 maja podjął w czwartek prezydent Szczecina Piotr Krzystek.

Podjęliśmy decyzję, że 6 maja publiczne żłobki i przedszkola nie zostaną otwarte. Nasza decyzja będzie obowiązywać do czasu otrzymania jednoznacznych i szczegółowych wytycznych od służb sanitarnych. Zdrowie naszych dzieci, rodzin oraz pracowników jest najważniejsze - poinformował na swojej stronie facebookowej prezydent Szczecina Piotr Krzystek.

Krzystek napisał w środę, że "jedną zapowiedzią rząd wprowadził zamieszanie i zdezorientował rodziców". Poprosił też rodziców, aby w przedszkolach i żłobkach zgłaszali, czy chcą posyłać swoje dzieci do tych placówek. To ważne, bo musimy znać skalę, żeby jak najlepiej się przygotować - podkreślił prezydent Szczecina.

Warszawa

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, stwierdził, że nie uda się otworzyć przedszkoli w terminie podanym przez premiera. Jeśli więc pytacie mnie państwo – warszawianki i warszawiacy – w komentarzach, w wiadomościach prywatnych o to, czy faktycznie żłobki i przedszkola będą w Warszawie otwarte 6 maja, odpowiadam: nie - poinformował prezydent stolicy na Facebooku. Dodał, że miasto czeka na szczegółowe wyjaśnienia ze strony rządu i centralnych służb sanitarnych, jak bezpiecznie zorganizować pracę żłobków i przedszkoli. Bez tych wyjaśnień nie podejmę decyzji o uruchomieniu tych placówek - napisał.

Wrocław

Także prezydent Wrocławia Jacek Sutryk poinformował, że nie została podjęta jeszcze decyzja w tej sprawie. Dziś mamy różne scenariusze otwarcia żłobków i przedszkoli w naszym mieście. Szczegółowo zapoznajemy się z wytycznymi GIS i ministerstw - powiedział Sutryk.