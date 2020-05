W sobotę ok. godz. 12.00 oficer dyżurny węgorzewskiej policji został poinformowany przez ratowników Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, że na jeziorze Dargin wyłowili oni ciało mężczyzny. Około 200 metrów dalej w wodzie znaleziono skuter wodny. Podczas przeszukiwania akwenu służby MOPR odnalazły ciało drugiego mężczyzny - podała PAP w sobotę rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie asp. Agnieszka Filipska.

Policja ustaliła tożsamość mężczyzn. To 36-latek i 20-latek; obydwaj byli mieszkańcami powiatu giżyckiego.

Nie wiadomo, co się wydarzyło na akwenie i co doprowadziło do śmierci mężczyzn. Okoliczności tragicznego zdarzenia wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratury. Ciała mężczyzn zostały zabezpieczone i przewiezione do prosektorium, gdzie zostanie przeprowadzona sekcja zwłok - poinformowała Filipska.