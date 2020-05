Polska znajduje się w słabo gradientowym obszarze podwyższonego ciśnienia. Nad ranem do krańców południowo-zachodnich kraju zbliży się strefa ciepłego frontu atmosferycznego, związana z niżem znad Atlantyku. Nadal będziemy znajdować się w powietrzu polarnym morskim. Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 1001 hPa i będzie się wahać.

W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu oraz burze. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 13 st. do 17 st., chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat - tam od 10 st. do 12 st. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni, w czasie burz w porywach do 60 km/h.

W nocy na północnym zachodzie i południowym wschodzie zachmurzenie umiarkowane, okresami małe; na pozostałym obszarze duże i całkowite z opadami deszczu, gdzieniegdzie o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów na południowym zachodzie do 20 mm. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej w Tatrach i Karkonoszach o 5 cm. Na Podkarpaciu lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 2 st. do 7 st.; chłodniej w rejonach podgórskich, tam około 0 st.. Wiatr słaby i umiarkowany, na południowym wschodzie południowo-wschodni, na pozostałym obszarze z kierunków zachodnich i północnych. W Karpatach porywy wiatru do 65 km/h.

We wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i opadami deszczu, gdzieniegdzie na północnym wschodzie o natężeniu umiarkowanym, lokalnie burze. W górach opady śniegu, prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej w Tatrach o 10 cm. Prognozowana wysokość opadów do 15 mm na południowym wschodzie. Temperatura maksymalna od 10 st. do 14 st., lokalnie na południu Podlasia 16 st.; chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat od 7 st. do 9 st. Wiatr umiarkowany, w całym kraju porywisty, północno-zachodni, tylko na południowym wschodzie południowo-zachodni. W górach i w czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane i duże. Słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 16 st. Wiatr słaby, północno-zachodni i zachodni, po południu przechodzący w zmienny.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, po północy stopniowo wzrastające do całkowitego. Początkowo możliwe przelotne opady deszczu. Nad ranem nasuwająca się od południowego zachodu strefa opadów jednostajnych, okresami o natężeniu umiarkowanym. Temperatura minimalna 5 st. Wiatr słaby, zmienny, rano przechodzący w północno-zachodni.

We wtorek w stolicy zachmurzenie całkowite, późnym popołudniem możliwe przejaśnienia. Opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym - wysokość opadów do 12 mm. Temperatura maksymalna 11 st. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni i zachodni.