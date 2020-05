Według prokuratury, Sławomir E. miał przyjmować korzyści majątkowe w związku z pełnieniem funkcji publicznej prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kutnie w latach 2013-2015 na terenie Kutna i Łodzi w kwocie nie mniejszej niż 115 tys. złotych. W tym czasie kierował on Prokuraturą Rejonową w Kutnie, a z funkcji tej został odwołany w 2016 roku po reformie prokuratury.

Mężczyzna oskarżony był również o naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza policji, znieważenia go słowami powszechnie uznanymi za obelżywe i kierowania do niego gróźb karalnych w celu zmuszenia go do odstąpienia od czynności służbowych.

Jak poinformował rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Łodzi ds. karnych, sędzia Damian Krakowiak., sąd uznał oskarżonego za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów i wymierzył oskarżonemu karę łączną sześciu lat pozbawienia wolności.

Sąd orzekł wobec oskarżonego zakaz wykonywania zawodu: prokuratora, sędziego, adwokata, radcy prawnego, notariusza, komornika, doradcy podatkowego oraz innych zawodów związanych ze stanowieniem i stosowaniem prawa na okres siedmiu lat. Orzekł również przepadek równowartości korzyści majątkowej osiągniętej z popełnienia przestępstwa w kwocie 115 tys. zł. Wyrok nie jest prawomocny.