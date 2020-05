25 kwietnia martwego wilka na polu we wsi Przybudki w gminie Narewka znalazł rolnik, który poinformował o tym nadleśnictwo Browsk - powiedziała Anna Podgórska z Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce. Materiały w tej sprawie policja ma przekazać hajnowskiej prokuraturze rejonowej.

Reklama

Wilki są objęte ochroną. O martwym wilku leśnicy poinformowali Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży, gdzie naukowcy przeprowadzili sekcję zwłok zwierzęcia.

Zginął od kuli, zdecydowanie. Sekcja wykazała, że miał tylną część ciała uszkodzoną przez kulę. Nie wiem, czy myśliwską, czy jakąś inną. Ewidentnie jego miednica była roztrzaskana, odłamki kości tkwiły w mięśniach - powiedział wicedyrektor instytutu prof. Krzysztof Schmidt.

W trakcie sekcji zabezpieczono fragment płaszcza kuli użytej do strzału. Ewidentnie było to zwierzę zastrzelone - powiedział Schmidt. Ocenił, że wilk musiał cierpieć, miał krwotok.

Zastrzelony wilk był 10-letnim, zdrowym samcem. Wyglądał na bardzo sprawnego osobnika. W dodatku sekcja wykazała, że żołądek miał pełen mięsa, w związku z tym aktywnie polował, nie był wygłodzony, był w bardzo dobrej kondycji, więc podejrzewam, że stanowił tutaj w tym terenie bardzo istotny element watahy wilków - poinformował Schmidt. Porównał zastrzelonego wilka do "ojca" wilczej rodziny.

Wicedyrektor IBS nie potrafił powiedzieć, czy na podstawie miejsca lokalizacji kuli czy rodzaju uszkodzeń ciała wilka można domniemywać, czy ktoś strzelał do wilka bezpośrednio, czy też doszło do przypadkowego postrzału. To zawsze może być przypadek, ale trudno mi wierzyć w ten przypadek szczerze mówiąc - powiedział Krzysztof Schmidt.

Wicedyrektor IBS powiedział, że w ostatnich latach nie było wykrytych oficjalnie przypadków zastrzelenia wilka w Puszczy Białowieskiej, choć informacje takie spływały z innych regionów Polski, zwłaszcza środkowej i zachodniej części kraju. Zaznaczył, że znaleziony teraz osobnik to pierwszy wykryty w ostatnim czasie przypadek zastrzelenia wilka w Puszczy Białowieskiej.

IBS PAN opracował już wcześniej i dystrybuował w miejscowościach regionu Puszczy Białowieskiej broszurę edukacyjną o tym, jak może wyglądać współistnienie ludzi i wilków; o problemach, które mogą zaistnieć w kontekście takiego sąsiedztwa - i jak sobie z nimi radzić. Dodał, że pracownicy instytutu biorą czasem udział w spotkaniach edukacyjnych o wilkach.

W zabezpieczaniu pastwisk przed wilkami pomaga także rolnikom regionu Puszczy Białowiejskiej Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku, która wspólnie z organizacją WWF dostarcza rolnikom elektryczne pastuchy czy fladry do ochrony przed wilkami miejsc, gdzie wypasa się bydło