W Polsce składowaniu poddano 42 proc. wytworzonych odpadów komunalnych, recyklingowi – 34 proc. (w tym 8 proc. to kompostowanie i fermentacja), a przekształceniom termicznym - 24 proc. - wskazał PIE, powołując się na dane Eurostatu za 2018 r.

"Siedem krajów Unii: Niemcy, Słowenia, Austria, Holandia, Belgia, Litwa i Luksemburg już w 2018 r. spełniły wymóg recyclingu 50 proc. odpadów komunalnych" - zaznaczyli analitycy. W tym samym roku Komisja Europejska ostrzegała, że Polska wraz z innymi 13 krajami znajduje się w grupie, która może nie spełnić tego wymogu w 2020 r. "Dlatego w tych krajach Komisja ma dokonać rewizji stanu gospodarki odpadami jeszcze w tym roku" - czytamy w czwartkowym wydaniu "Tygodnika Ekonomicznego PIE". .

Analitycy PIE, cytując dane Eurostatu, zwrócili uwagę, że w krajach UE najwięcej odpadów komunalnych w przeliczeniu na osobę jest przetwarzanych w Danii – 766 kg, Niemczech – 615 kg i Luksemburgu – 610 kg. W Polsce wskaźnik ten wynosi 329 kg. "Pod względem ilości generowanych i przetwarzanych odpadów Polska zajmuje przedostatnie miejsce w Unii, nie wliczając w to szarej strefy, która według Krajowej Izby Gospodarczej w 2016 r. wyniosła 20 proc. (średnia UE to 12 proc.)" - podano.

PIE wskazał, że w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zaproponowano przesunięcie w czasie terminów składania sprawozdań za 2019 r. z gospodarowania odpadami komunalnymi. Na podstawie tych sprawozdań samorządy wyliczają wskaźnik recyklingu odpadów komunalnych.

Zgodnie z lipcową nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, samorządy są zobowiązane do osiągnięcia corocznego 50 proc. wagowego udziału recyklingu wytworzonych odpadów komunalnych w latach 2020-2024. "Wskaźnik ten wzrasta o 5 proc. co pięć lat i w 2035 r. ma wynieść 65 proc." - czytamy w informacji PIE. Przepisy te są wdrożeniem tzw. pakietu odpadowego przyjętego przez Parlament Europejski. W pakiecie wprowadzono m.in. 10-proc. limit składowania odpadów komunalnych do 2035 r. - zaznaczyli eksperci.