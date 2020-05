W sobotę na południu kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, a w rejonach podgórskich Karpat możliwy przelotny deszcz. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu, możliwe lokalne burze. Temperatura maksymalna od 17 st. do 22 st.; chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat od 15 st. do 16 st. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie z kierunków zachodnich, tylko na południowym zachodzie słaby, zmienny. W czasie burz wiatr porywisty.

W nocy zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane lub duże. Lokalnie możliwy słaby deszcz. Nad ranem na Pomorzu i gdzieniegdzie na południowym zachodzie mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 5 st. do 10 st.; chłodniej na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich od 2 st. do 4 st.. Na północnym wschodzie miejscami spadek temperatury przy gruncie do -3 st.. Wiatr słaby, tylko na wybrzeżu umiarkowany, z kierunków południowych i wschodnich.

W niedzielę na południu i w centrum kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na południu gdzieniegdzie przelotne opady deszczu, a w górach możliwe burze. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu oraz lokalnymi burzami. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura maksymalna od 20 st. do 25 st.; chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat od 16 st. do 19 st.. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu porywisty, z kierunków południowych. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h, a w Sudetach do 60 km/h.

W sobotę w stolicy pogodnie. Temperatura maksymalna około 20 st. Wiatr przeważnie słaby, północno-zachodni i zachodni.

W nocy również pogodnie. Temperatura minimalna około 8 st. Wiatr słaby, zmienny.

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna około 23 st. Wiatr słaby, z kierunków południowych.