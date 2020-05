Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1000 hPa i będzie spadać.

W niedzielę we wschodniej połowie kraju pogodnie. Na zachodzie oraz w obszarach podgórskich stopniowy wzrost zachmurzenia do dużego, aż do wystąpienia miejscami przelotnych opadów deszczu oraz burz. Wysokość opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura maksymalna od 20°C na Suwalszczyźnie do 25°C na Dolnym Śląsku, jedynie nad morzem i w obszarach podgórskich nieco chłodnej, od 18°C do 21°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu porywisty, z kierunków południowych. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

W nocy z niedzieli na poniedziałek na południu i wschodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze, zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami, zwłaszcza na Pomorzu i zachodzie, przelotne opady deszczu oraz lokalnie możliwe burze. Temperatura minimalna od 6°C do 9°C na północnym zachodzie i w kotlinach sudeckich, na pozostałym obszarze od 10°C do 14°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu i wybrzeżu, oraz w czasie burz porywisty, na północnym zachodzie północny i północno-zachodni, na pozostałym obszarze południowy i południowo-wschodni.

W poniedziałek na Podkarpaciu, w Małopolsce oraz częściowo na Lubelszczyźnie, Kielecczyźnie i Górnym Śląsku pogodnie. Na pozostałym obszarze zachmurzenie początkowo małe i umiarkowane, od północnego zachodu wzrastające stopniowo do dużego, aż do wystąpienia opadów deszczu i miejscami burz. Możliwy grad. Wysokość opadów deszczu w pasie na Warmii, Mazur i Podlasia przez centrum kraju po Śląsk i Opolszczyznę do 20 mm. Temperatura maksymalna od 8°C na wybrzeżu i na północnym zachodzie, około 18°C na Kujawach, Warmii i Dolnym Śląsku, do 27°C na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, na obszarach podgórskich Karpat porywy do 75 km/h. Na zachodzie wiatr północno-zachodni, na pozostałym obszarze południowy i południowo-zachodni, skręcający na zachodni i północno-zachodni. Podczas burz wiatr w porywach do 70 km/h.

W Warszawie w niedzielę pogodnie. Temperatura maksymalna około 23°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Możliwość słabego, przelotnego deszczu. Temperatura minimalna 14°C. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, południowo-wschodni i południowy.

W poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Przelotne opady deszczu i burze, możliwy grad. Suma opadów w czasie burz do 20 mm. Temperatura maksymalna 26°C. Wiatr przeważnie umiarkowany, porywisty, południowy i południowo-zachodni. W czasie burz porywy do 65 km/h.