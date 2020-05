Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 988 hPa i będzie spadać.

W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże, na południu i południowym wschodzie początkowo małe. Miejscami, z wyjątkiem krańców południowo-wschodnich, przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Najgroźniejsze burze na obszarze od Suwalszczyzny i Podlasia po Opolszczyznę, w tym pasie prognozowane sumy opadów do 20 mm, 25 mm. Temperatura maksymalna od 8 st., 10 st. C. na wybrzeżu i Pomorzu do 24 st. C. w centrum kraju i 27 st., 28 st. C. w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, północny i północno-zachodni, tylko na południowym wschodzie południowy, w porywach do 70 km/h, także poza rejonami występowania burz. Wysoko w górach porywy wiatru do 110 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. We wschodniej połowie kraju zanikające burze, lokalnie z gradem. Na północnym wschodzie i w centrum kraju prognozowane sumy opadów do 20 mm, lokalnie do 30 mm. Miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 3 cm- 5 cm, na terenach nizinnych krótkotrwały, na terenach podgórskich pokrywa utrzyma się także w ciągu dnia. W górach opady śniegu, przyrost pokrywy o 10 cm. Temperatura minimalna od -1 st. do 4 st. C., w Małopolsce, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i nad morzem od 5 st. do 10 st. C., w kotlinach sudeckich około -2 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km/h, północny i północno-zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 130 km/h.

We wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Na terenach podgórskich rano może utrzymywać się kilkucentymetrowa pokrywa śnieżna. Temperatura maksymalna od 8 st. do 12 st. C., w dolinach karpackich około 6 st. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy i wschodzie okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, a na wschodzie kraju do70 km/h, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 80 km/h.

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu wzrastające do dużego. Przelotne opady deszczu i możliwe burze z gradem. Suma opadów w czasie burz do 20 mm. Temperatura maksymalna 26 st. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, południowy i południowo-zachodni. W czasie burz porywy do 65 km/h. W nocy zachmurzenie całkowite, tylko początkowo możliwe większe przejaśnienia. Przelotne opady deszczu przechodzące nad ranem w deszcz ze śniegiem oraz możliwy śnieg. Możliwy lokalnie przejściowo przyrost pokrywy śnieżnej do 1 cm. Początkowo możliwe burze. Prognozowana suma opadów do 20 mm. Temperatura minimalna około 1 st., przy gruncie około -1 st. C. Spadek temperatury poniżej 0 st. C. lokalnie może spowodować zamarzanie mokrej powierzchni dróg i chodników. Wiatr początkowo słaby i umiarkowany, południowo-zachodni, później skręcający na północny i stopniowo wzmagający się do dość silnego nad ranem i w porywach do 70 km/h. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 75 km/h. W wtorek w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, wieczorem rozpogodzenia. Okresami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 10 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, rano w porywach do 70 km/h później do 55 km/h, północno-zachodni, wieczorem słaby, z kierunków zachodnich.