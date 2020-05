Rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Grażyna Wawryniuk powiedziała we wtorek PAP, że obaj usłyszeli zarzut publicznego propagowania wspólnie i w porozumieniu ustroju faszystowskiego, to jest popełnienia przestępstwa z art. 256 kodeksu karnego.

3 maja 2020 roku w Gdańsku na elewacjach budynków przy ul. Wajdeloty, ogrodzeniu przy ul. Białej i Wajdeloty oraz na słupach ogrodzenia Parku Kuźniczki zauważono graffiti zawierające symbole faszystowskie, m.in. skinhead z symbolem jednostki Waffen-SS "Das Reich", krzyże celtyckie, oraz liczby-symbole używane przez neofaszystowskie organizacje.

Policjanci zatrzymali w tej sprawie dwóch 19-latków.

To przestępstwo zagrożone jest karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności do lat 2. Podejrzani przyznali się do popełnienia zarzuconego im czynu - dodała prokurator Wawryniuk.

Prokurator zastosował wobec podejrzanych środki wolnościowe w postaci dozoru policji oraz poręczenia majątkowego.