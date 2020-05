Jak dowiedziała się nieoficjalnie PAP, około godz. 17 policja dostała informację, że na klatce schodowej w jednym z bloków w Legnicy jest postrzelona kobieta. Następnie zadzwoniła inna osoba z informacją, że mężczyzna strzelał do swojej partnerki. Kobieta z ranami postrzałowymi głowy i klatki piersiowej trafiła do szpitala. Świadkowie mieli widzieć odjeżdżającego forda, należącego do partnera kobiety.

P.o. rzecznika dolnośląskiej policji Kamil Rynkiewicz powiedział we wtorek wieczorem PAP, że policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o usiłowanie zabójstwa. Dalsze informacje w tej sprawie będzie przekazywać prokuratura - dodał.