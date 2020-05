W środę minister środowiska odwołał ze stanowiska Andrzeja Grygoruka, który kierował działalnością Biebrzańskiego PN od 3,5 roku. Sam dyrektor mówił PAP, że dymisję dostał w Warszawie, ale nie zna uzasadnienia tej decyzji szefa resortu środowiska.

- Decyzja o odwołaniu pana Andrzeja Grygoruka ze stanowiska dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego została podjęta po szczegółowej analizie wyników kontroli i audytu przeciwpożarowego zleconego przez Ministerstwo Środowiska oraz przekrojowej ocenie działalności zarządczej - poinformował wieczorem PAP rzecznik tego resortu Michał Gzowski.

Biebrzański Park Narodowy jest największym w Polsce obszarem chronionym, zajmuje powierzchnię ok. 59. tys. ha. Jest m.in. ostoją łosia i rzadkich gatunków ptaków. Andrzej Grygoruk był dyrektorem tego parku od października 2016 roku; wcześniej dwukrotnie - jego wicedyrektorem i wieloletnim pracownikiem.

W kwietniu doszło tam do największego w historii tego parku pożaru, który objął ok. 5,5 tys. ha bagiennych łąk i lasów. Akcja ratowniczo-gaśnicza trwała tydzień i zakończyła się 26 kwietnia. Wzięło w niej udział w sumie ok. 1,5 tys. strażaków zawodowych i ochotników wspieranych m.in. przez żołnierzy obrony terytorialnej, służby parkowe i leśne czy okolicznych mieszkańców. Używano samolotów i śmigłowców Lasów Państwowych, policji i SG.

Śledztwo, w którym m.in. ustalane są przyczyny i okoliczności tego pożaru, wszczęła Prokuratura Okręgowa w Białymstoku. Andrzej Grygoruk nie krył swoich podejrzeń, że doszło do podpalenia; ustanowił nawet nagrodę w wysokości 10 tys. zł za pomoc w ustaleniu sprawcy. Obecnie to kwota 126 tys. zł, bo dołożyły się do niej również osoby prywatne i wójt gminy Sztabin.

Park pod kierownictwem odwołanego właśnie dyrektora firmował też zbiórkę pieniędzy na potrzeby jednostek OSP, które przez wiele dni działały przy pożarze. Ostatecznie na specjalnie utworzonym koncie zebrano ok. 3,5 mln zł od blisko 38 tys. darczyńców. Pieniądze zostały podzielone między 89 jednostek OSP w regionie.

Nowy dyrektor parku zostanie powołany w konkursie, który ogłasza minister środowiska. Wśród wymagań wobec kandydatów jest wykształcenie i wiedza z zakresu "spraw należących do właściwości dyrektora parku narodowego" oraz co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż na stanowisku kierowniczym.