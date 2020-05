Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hPa i będzie rosło.

W piątek na południu i południowym wschodzie kraju będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Od Kotliny Kłodzkiej przez Śląsk po Podkarpacie i południową Lubelszczyznę okresami opady deszczu, a w szczytowych partiach Tatr śniegu.

Na południu województw śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego opady okresami o natężeniu umiarkowanym i tam prognozowana suma opadów do 20 mm, lokalnie do 25 mm. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, na północy miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 12°C do 16°C, nieco chłodniej miejscami nad morzem, około 11°C; najchłodniej w rejonach podgórskich Karpat, od 6°C do 10°C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami porywisty, w północnej połowie kraju z kierunków zachodnich, w południowej wschodni skręcający na północny, w centrum miejscami zmienny.

W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami - głównie w centrum i na południu - rozpogodzenia. Na północy kraju miejscami przelotne opady deszczu. Na południowym wschodzie początkowo jednostajne opady deszczu, stopniowo zanikające. Na południu i w centrum lokalnie utworzy się mgła ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 2°C do 5°C, cieplej na wybrzeżu, od 5°C do 7°C, chłodniej w kotlinach górskich, od 0°C do 2°C, z przygruntowymi przymrozkami do -2°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy kraju okresami porywisty, a na wybrzeżu dość silny, w porywach do 60 km/h, z kierunków zachodnich.

W sobotę na północy kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przelotne opady deszczu, a na południu przeważnie umiarkowane i bez opadów. Temperatura maksymalna na północy i w rejonach podgórskich od 10°C do 14°C, na pozostałym obszarze od 13°C do 17°C. Wiatr na północy umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, na wybrzeżu dość silny i silny, od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 70 km/h, w centrum umiarkowany, miejscami porywisty, a na południu słaby i umiarkowany. Wiatr z kierunków zachodnich.

W Warszawie w piątek pogodnie. Temperatura maksymalna około 15°C. Wiatr słaby, zachodni. W nocy zachmurzenie na ogół małe. Temperatura minimalna około 5°C. Wiatr słaby, zachodni. W sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże oraz przelotne opady deszczu. Wieczorem większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Temperatura maksymalna około 14°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, pod wieczór słabnący, zachodni.