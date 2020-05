Lewica złożyła w Sejmie obywatelski projekt ustawy o powołaniu komisji prawdy i zadośćuczynienia w sprawach o charakterze pedofilskim osób duchownych, która doprowadzi do zbadania przestępstw księży i biskupów – poinformowała w niedzielę rano posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus.

Z kolei tego dnia wieczorem m.in. politycy Lewicy zebrali się przed siedzibą Episkopatu w Warszawie.

Przyszło kilkadziesiąt, może sto osób. Wśród nich organizatorzy, ale także spora grupa mieszkańców stolicy - relacjonował reporter "Wydarzeń" Dariusz Ociepa.

Uczestnicy protestu zapalili świeczki i znicze. To ma mieć wymiar symboliczny: rzucić światło na to, co, jak mówili organizatorzy, próbuje się ukryć, czyli przypadki pedofilii w Kościele - dodał.

Na transparentach było widać nawiązania do filmu braci Sekielskich.

Takie protesty jak ten, odbywały się w innych miastach - m.in. w Łodzi i Gdańsku – w miejscu, gdzie wcześniej stał pomnik prałata Henryka Jankowskiego - mówił reporter "Wydarzeń".