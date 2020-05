"Wielu z nas z utęsknieniem czekało na ten dzień. Cięcia nożyczek i buczenie maszynki do golenia to radosne odgłosy symbolizujące powrót do (nowej) normalności. Chyba jeszcze nigdy wizyta u fryzjera nie sprawiła mi tyle radości" - napisał premier na swoim profilu na Facebooku. Do wpisu dołączył 40-sekundowy filmik z wizyty, dając widzom możliwość sprawdzenia kunsztu fryzjerki i efektów jej pracy. Zarówno szef rządu, jak i fryzjerka cały czas byli w maseczkach zasłaniających twarze. Morawiecki sprowokował internautów do komentarzy, pytając ich, "czy ktoś z Państwa zauważył różnicę?". W post scriptum szef rządu zaapelował: "Proszę - pamiętajmy o wspieraniu lokalnych biznesów!".

Reklama

Działalność salonów fryzjerskich, kosmetycznych i tatuaży rząd zawiesił 1 kwietnia. Wtedy też zamknięte zostały parki, bulwary czy plaże oraz zmieniły się zasady robienia zakupów w sklepach stacjonarnych. Stopniowe znoszenie obostrzeń rząd rozpoczął 20 kwietnia. W poniedziałek weszła w życie większość zmian z III etapu "luzowania" gospodarki i życia społecznego. Ponownie otwarte mogą być m.in. salony fryzjerskie i kosmetyczne, kasyna, restauracje, kawiarnie i tzw. wyspy w galeriach handlowych. Ich działalność będzie jednak ograniczona ze względu na epidemię COVID-19.

Do "życia" wracać zaczyna sport. Dopuszczone są już treningi na stadionach, kortach tenisowych, w COS-ach. Do odwołania, działalności nie będą mogły prowadzić niektóre ośrodki zdrowotne, np. uzdrowiska. Podobnie urzędy publiczne będą mogły ograniczyć swoją pracę jedynie do zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, przy czym w jednym pomieszczeniu w urzędzie będzie mógł przebywać tylko jeden interesant. W mocy pozostaje zakaz organizowania zgromadzeń publicznych - poza związanymi np. z kultem religijnym czy wykonywaniem czynności służbowych.

Nadal obowiązują obostrzenia w przemieszczaniu się ludzi, w tym zachowania dwumetrowego dystansu, zasłaniania ust i twarzy, a także korzystania z transportu publicznego. W autobusach i tramwajach połowa miejsc siedzących ma być niezajęta. Od 25 maja maturzyści i uczniowie ósmych klas będą mogli korzystać z bezpośrednich konsultacje z nauczycielami. Możliwa też będzie opieka nad uczniami klas 1-3 w szkołach podstawowych. Szczegóły zmian są opisane na stronach KPRM (www.gov.pl) oraz w rozporządzeniu premiera, które w sobotę opublikowano w Dzienniku Ustaw.