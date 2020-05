Nad pozostałym obszarem, w tym nad Polską, rozbuduje się wyż, którego centrum znad Kanału La Manche przemieści się nad Skandynawię. Napłynie chłodne powietrze z północnego zachodu.

Reklama

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hPa i będzie wzrastać.

Zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. W północnej części kraju miejscami słabe, przelotne opady deszczu.

Temperatura maksymalna od 10 st. C, 12 st. C nad morzem i na Suwalszczyźnie do 17 st. C, 19 st. C na Dolnym i Górnym Śląsku.

Wiatr słaby, nad morzem i na Pogórzu Karpackim okresami umiarkowany, na południowym wschodzie porywisty, północny i północno-zachodni.