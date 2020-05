Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 1010 hPa i będzie rosło.

W czwartek będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na północnym wschodzie i lokalnie na Pomorzu okresami duże i tam możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 10°C, 12°C na krańcach północnych i północno-wschodnich oraz w obszarach podgórskich Karpat do około 15°C w centrum kraju i 18°C, 19 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, we wschodniej połowie kraju okresami porywisty, na północnym wschodzie w porywach do 55 km/h, z kierunków północnych, na zachodzie kraju także z kierunków wschodnich.

W nocy z czwartku na piątek bezchmurnie lub zachmurzenie małe, na zachodzie kraju oraz na krańcach wschodnich wzrastające do umiarkowanego, miejscami dużego. Lokalnie na północy mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna na wschodzie, w centrum, na Pomorzu oraz w kotlinach i dolinach górskich od 0°C do 3°C, z przygruntowymi przymrozkami do -3°C, na południowym zachodzie i zachodzie od 4°C do 8°C i lokalnie do 9°C na zachodzie wybrzeża. Wiatr na wschodzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni, na pozostałym obszarze słaby, zmienny z przewagą południowo-wschodniego.

W piątek zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie oraz wschodzie miejscami duże. Na wschodzie miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe burze. Temperatura maksymalna od 11°C, 12°C na Suwalszczyźnie, wschodnim wybrzeżu oraz w rejonach podgórskich Karpat do około 16°C w centrum kraju i 20°C na krańcach zachodnich. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie okresami porywisty, na zachodzie południowo-wschodni, na wschodzie północno-zachodni. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 65 km/h.

W Warszawie w czwartek zachmurzenie małe, okresami umiarkowane. Temperatura maksymalna 15°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północny i północno-zachodni. W nocy zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Temperatura minimalna 2°C, na obrzeżach miasta możliwe przygruntowe przymrozki do -1°C. Wiatr słaby, północno-zachodni.

W piątek zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 16°C. Wiatr na ogół słaby, północno-zachodni.