Do parafii dotarł również list prymasa Polski, abp. Wojciecha Polaka, zachęcający do wywieszania tych plakatów przed kościołami oraz informowania wiernych o możliwości kontaktu z telefonem wsparcia prowadzonym przez świeckich katolików dla osób dotkniętych przemocą seksualną w Kościele.

Jak wyjaśnia rzecznik prasowy Inicjatywy "Zranieni w Kościele" Zbigniew Nosowski, wysyłka plakatów była przygotowywana od kilku miesięcy. Miała odbyć się w połowie marca br., po przewidywanym spotkaniu przedstawicieli Inicjatywy z biskupami podczas obrad Konferencji Episkopatu Polski. Do spotkania jednak nie doszło, ze względu na wprowadzony w kraju reżim sanitarny. Następnie znacząco ograniczono liczbę osób uczestniczących w nabożeństwach, wstrzymaliśmy się więc z wysyłką plakatów o kilka tygodni – zaznaczył Nosowski.

Dodał, że druk i wysyłkę plakatów sfinansowała Fundacja Świętego Józefa powołana przez Konferencję Episkopatu Polski. Akcję poprzedził list delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży skierowany do wszystkich biskupów diecezjalnych, wysłany 12 maja br. Następnie – za pośrednictwem kurii diecezjalnych – do każdej parafii w Polsce zostały przesłane, w minionym lub obecnym tygodniu, plakaty Inicjatywy "Zranieni w Kościele”. Do proboszczów trafił równocześnie list prymasa Polski, zachęcający duchownych do wsparcia telefonu zaufania poprzez wywieszenie plakatu, ogłoszenia duszpasterskie, umieszczenie informacji na stronie internetowej parafii i w mediach społecznościowych.

W swym liście do księży abp Wojciech Polak podkreśla, że "Zranieni w Kościele” to "dzieło katolików świeckich będące wyrazem ich odpowiedzialności za wspólnotę Kościoła”. Dzięki niemu "osoby skrzywdzone zostają wysłuchane i otrzymują anonimowe, bezpłatne, dyskretne i profesjonalne wsparcie, w tym rzetelną informację o tym, gdzie uzyskać pomoc (psychologa, prawnika, duszpasterza) i w jaki sposób zgłosić przestępstwo do właściwych instytucji państwowych i kościelnych”.

Prymas podkreśla też fakt, że "na wtorkowe dyżury zgłaszają się również rodziny osób pokrzywdzonych, a także ludzie, dla których ten kryzys w Kościele stał się powodem zgorszenia i smutku”. Dodaje, że osoby skrzywdzone przez duchownych "właśnie we wspólnocie Kościoła, w której zostały zranione, być może przed wielu laty, powinny obecnie znaleźć wysłuchanie, poradę i pomoc, które umożliwią im wychodzenie z przeżywanej traumy”.

Rzecznik Inicjatywy "Zranieni w Kościele” dodaje: Zapewne jest jeszcze wiele osób skrzywdzonych, które do dziś z trudem żyją z tą tajemnicą. Najstarsza dzwoniąca do nas osoba to 82-letnia kobieta, która opowiadała o swoich przeżyciach, gdy była nastolatką… Tacy skrzywdzeni ludzie znajdują się także w środowiskach czy miejscowościach, do których nie byliśmy w stanie dotrzeć poprzez dotychczasowe kanały informowania o działającym telefonie wsparcia. Liczymy, że dzięki parafiom informacja o wtorkowych wieczornych dyżurach pod numerem 800 280 900 dotrze przynajmniej do części z tych osób. Gdyby zaś okazało się, że liczba telefonów gwałtownie wzrośnie, jesteśmy gotowi błyskawicznie rozszerzyć zakres naszych dyżurów.

Do listu prymasa Polski dołączono także następującą propozycję sformułowania ogłoszenia duszpasterskiego: W gablocie parafialnej znajduje się informacja o Inicjatywie "Zranieni w Kościele”. Jest to telefon wsparcia dla osób wykorzystanych seksualnie we wspólnocie kościelnej, czynny w każdy wtorek od godz. 19 do 22. Wszystkie osoby w ten sposób zranione, potrzebujące wysłuchania, rady i wsparcia, zachęcamy do skorzystania z tej bezpłatnej, anonimowej i profesjonalnej pomocy.

Pełną treść listu prymasa Polski do księży znaleźć można na stronie internetowej www.zranieni.info. Tam również dostępne są statystyki Inicjatywy "Zranieni w Kościele” za pierwszy rok działalności, informacja finansowa oraz rekomendacje dla władz kościelnych będące owocem pierwszego roku aktywności.

Inicjatywa „Zranieni w Kościele” to telefon zaufania 800 280 900 i katolickie środowisko wsparcia dla osób dotkniętych przemocą seksualną w Kościele. Została uruchomiona w marcu 2019 r. przez świeckich katolików z warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej, Laboratorium "Więzi” i Fundacji Pomocy Psychologicznej Pracownia Dialogu.