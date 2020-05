Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1009 hPa i będzie spadać.

W sobotę zachmurzenie przeważnie duże, tylko na krańcach wschodnich małe i umiarkowane. Na zachodzie i w centrum kraju okresami opady deszczu, miejscami o natężeniu umiarkowanym. Na zachodzie lokalnie burze. Prognozowana wysokość opadu podczas burz do 15 mm. Temperatura maksymalna od 15 st.C, 16 st.C na Pomorzu i w Polsce centralnej do 20 st.C na krańcach wschodnich, chłodniej miejscami nad samym morzem oraz regionach podgórskich: około 13 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowy i południowo-zachodni. W czasie burz porywy do 65 km/h.

W nocy we wschodniej połowie kraju i na południu pochmurno z opadami deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Na zachodzie większe przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia, miejscami przelotne opady deszczu. Wysoko w górach deszcz przechodzący stopniowo w śnieg. Prognozowana wysokość opadu miejscami do 15 mm, w rejonach podgórskich do 25 mm. Temperatura minimalna od 6 st.C do 9 st.C, lokalnie na wschodzie do 10 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków południowych i zachodnich. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 90 km/h.

W niedzielę zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu, miejscami burze. Miejscowe opady deszczu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadu do 15 mm. Temperatura maksymalna od 13 st.C do 17 st.C, na Dolnym Śląsku do 18 st.C, nad samym morzem i terenach podgórskich około 12 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz porywy do 70 km/h, a wysoko w Sudetach do 90 km/h.

W sobotę w Warszawie zachmurzenie umiarkowane, od zachodu wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna 19 st.C. Wiatr słaby, z kierunków południowych. W nocy zachmurzenie duże i całkowite. Przesuwająca się z zachodu na wschód strefa opadów deszczu, okresami o umiarkowanym natężeniu. Suma opadów do 12 mm. Temperatura minimalna 10 st.C. Wiatr słaby, po północy chwilami wzmagający się do umiarkowanego i porywistego, z kierunków zachodnich.

W niedzielę w stolicy zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu oraz burze z możliwymi opadami krupy śnieżnej i małego gradu. Suma opadów lokalnie do 15 mm. Temperatura maksymalna 17 st.C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, pod wieczór słabnący, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.