W 22. Bazie Lotnictwa Taktycznego aktualnie jest 9 potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem, co stanowi mniej niż 1 proc. personelu bazy - poinformowało w niedzielę PAP Centrum Operacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej. "Malborska baza działa normalnie – wykonuje swoje zadania i podobnie jak wszystkie jednostki Wojska Polskiego przestrzega wszystkich zaleceń sanitarnych" - zapewnił resort.

Ministerstwo poinformowało, że przed wejściem do jednostek wykonywany jest pomiar temperatury ciała, pracownicy są zobowiązani do noszenia maseczek oraz do dezynfekcji rąk. Jak zapewnił resort, szkolenia lotnicze prowadzone są zgodnie z przyjętym planem.

W niedzielę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 305 nowych, potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem, w tym o czterech przypadkach w województwie pomorskim. Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku Tomasz Augustyniak poinformował, że koronawirusa wykryto u dwóch kobiet i dwóch mężczyzn w średnim wieku z pow. malborskiego, którzy byli wcześniej objęci kwarantanną. Zaznaczył, że ogniskiem zakażeń jest jednostka wojskowa - 22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku.

Liczba potwierdzonych przypadków zachorowań na Covid-19 na Pomorzu wynosi obecnie 531 osób.