Pogodę w Polsce kształtować będzie płytki niż znad Ukrainy. W ciągu dnia zachód kraju stopniowo dostawać się będzie w zasięg wspomnianego wyżu. Napływać będzie powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1009 hPa i będzie rosło.

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu i burze,lokalnie z opadami gradu.

IMGW wydał w poniedziałek ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla województw: śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Na obszarach objętych ostrzeżeniem prognozuje się burze z opadami wynoszącymi miejscowo do 30 mm. Wiatr w porywach może osiągnąć do 60 km/h.

Ostrzeżenia obowiązują od poniedziałkowego południa do wieczora.

Prognozowana suma opadów na zachodzie kraju do 15 mm, a w centrum i na wschodzie do 30 mm. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu, prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w Tatrach do 12 cm. Temperatura maksymalna od 13 st. C na zachodzie i północy do 17 st. C na południowym wschodzie; na wybrzeżu i w rejonach podgórskich Sudetów około 12 st. C, na Podhalu około 8 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h. W Tatrach porywy do 65 km/h, wysoko w Sudetach porywy wiatru początkowo do 90 km/h, później do 65 km/h.