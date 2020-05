Jedna osoba trafiła do szpitala, a kilkanaście ewakuowano z bloku mieszkalnego w Białymstoku po tym, jak we wtorek rano w jednym z mieszkań doszło do wybuchu – poinformowała PAP straż pożarna. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu.

Do zdarzenia doszło we wtorek rano w jednym z czteropiętrowym bloków przy ul. Towarowej – poinformował PAP dyżurny w Wojewódzkim Stanowisku Koordynacji Ratownictwa (WSKR) Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku. Dodał, że na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu. Na miejsce wysłano sześć zastępów straży pożarnej. Po przyjeździe strażaków – jak podało WSKR – stwierdzono, że z jednego z mieszkań wydobywa się dym. W środku była też częściowo zawalona ściana między dwoma mieszkaniami. Jedną osobę zlokalizowano w środku, mężczyznę, który został zabrany do szpitala – podał WSKR. Mieszkańców z tej klatki, w sumie 14 osób, ewakuowano. Nie wiadomo, kiedy będą mogli wrócić do swoich mieszkań. WSKR podał, że nadzór budowlany musi stwierdzić, czy budynek nadaje się do użytkowania.